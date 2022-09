Era um OVNI? A verdade por trás do vídeo das ‘curiosas’ luzes no céu da Califórnia Reprodução - Twitter - @whatidks

Moradores de San Diego, cidade da Califórnia, nos Estados Unidos, ficaram intrigados com as curiosas luzes que apareceram recentemente no céu, alguns deles levantando a hipótese de que poderia se tratar de um Objeto voador não identificado (OVNI).

À Columbia Broadcasting System (CBS), Teluryde Dedominicis, que mora no bairro Pacific Beach, compartilhou detalhes da experiência que vivenciou com as peculiares luzes. “Acabei de começar a gravar um vídeo e não acreditei no que vi”, acrescentando que presenciou o evento por cerca de 15 minutos.

“Eu não acho que eles eram nada normais porque eles apareceram do nada e ficaram lá por cinco minutos, duas luzes, e então eles desapareceram do nada e cinco minutos depois, mais cinco vieram e eles pairaram e se moveram em sincronia com uns aos outros”, relatou o morador do estado da Califórnia.

Você pode se interessar por estas notícias de nosso site:

A verdade do vídeo: era um OVNI?

Após as respectivas investigações, a Força Aérea dos Estados Unidos informou à Guarda Costeira que estava realizando exercícios com sinalizadores, o que consequentemente se refletiu nas luzes que foram vistas pelos locais.

No final do mês de junho, uma situação semelhante foi registrada e, na época, a Guarda Costeira explicou que se tratava do sinalizador lançado desde um avião C130.

Veja a seguir dois dos vídeos publicados e que mostram as luzes que apareceram no céu de San Diego. (Se não conseguir visualizá-los, não se preocupe e basta que acesse os links: LINK 1 e LINK 2).

anyone else seeing the strange lights in san diego rn? pic.twitter.com/l2dLNp7bkP — sophia (@whatidks) September 20, 2022

+ Aproveite a oportunidade e confira também: