Vídeo: internautas flagram luzes misteriosas no México e apontam suposto OVNI

Você acredita em OVNIs ou vida extraterrestre? Se ficou curioso sobre este questionamento, um vídeo compartilhado recentemente no Twitter chamou a atenção de internautas ao mostrar misteriosas luzes que circularam pelo céu do México.

Segundo informações levantadas, o mesmo ponto luminoso foi visto em diversas cidades e municípios do estado de Jalisco, dentre elas: Guadalajara, Zapopan e Tlaquepaque.

Em uma das publicações feitas no Twitter, o usuário @trinomoreno escreveu em espanhol: “Sou cético, mas com essa imagem não sei o que pensar. Magy e eu saímos para passear em Ajijic, e ela conseguiu gravar isso, que é só o fim do que vimos (21h42)”. Veja o vídeo depois do destaque a seguir.

Yo soy escéptico… pero ante esta imagen no se qué pensar.Magy y yo salimos a caminar por Ajijic, y ella alcanzó a grabar esto que es sólo el final de lo que vimos (21:42) y es de neta…chécalo estimado @jaimemaussan1 pic.twitter.com/gC5l4YJZE1 — trino camacho (@trinomonero) September 8, 2022

Como reforçado anteriormente, o mesmo ponto de luz foi observado em outras regiões do estado mexicano de Jalisco. Confira a seguir mais um deles. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o seguinte link).

Ovni en el bosque de la primavera en Zapopan Jalisco. pic.twitter.com/1u1imQuooG — Salvador Ugarte (@ChavaUgarte) September 8, 2022

Até o momento não há detalhes concretos sobre o que de fato pode se tratar as luzes misteriosas que impressionaram os internautas. E você, acha que são OVNIs ou algum tipo de evidencia de vida extraterrestre?

