OVNI no Chile: vídeo mostra misterioso objeto cruzando o céu e intriga internautas Reprodução - Twitter

Um vídeo registrado no último domingo (18) chamou atenção e repercutiu entre internautas após um cinegrafista amador gravar o que seria um suposto Objeto voador não identificado (OVNI) que cruzou o céu na região de Estación Central (nome em espanhol), em Santiago, capital do Chile.

Ao analisar a gravação, que retrata o evento em tons diferentes para facilitar a visualização, é possível conferir o momento em que uma luz cruza o céu rapidamente na posição horizontal.

Com mais de 200 mil visualizações desde que foi publicado, o vídeo também recebeu diversos comentários de internautas chilenos. Veja a seguir alguns deles:

“Cada vez que eles aparecem é como um anúncio de desastre natural à vista”;

“Preparem-se porque vem um terremoto ‘dos bons’”;

“Amanhã, terremoto aqui no Chile”;

“Eles devem ser viajantes do tempo e vêm testemunhar algum evento”.

E por falar em evento…

Embora não tenha sido relacionado ou apontado como hipótese, no último domingo, próximo a esta comuna chilena, houve o anual Desfile Militar — paralisado devido à pandemia de Covid-19 — contando com shows aéreos de aviões que fizeram parte do evento.

Está curioso e quer ver o registro que repercutiu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

