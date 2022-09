Após 10 meses desaparecido, cachorro tem reencontro emocionante com a família; assista ao vídeo

Um reencontro emocionante ganhou as redes sociais nos últimos dias. Um cachorro chamado Conway finalmente voltou aos braços de sua família após 10 meses desaparecido. O caso aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos.

O doguinho, que viva com sua família em Highlands County, sumiu em novembro do ano passado. Desesperada, a família publicou fotos nas redes sociais na tentativa de receber informações sobre seu paradeiro, mas o tempo passou e nada aconteceu.

Após meses, o sonho de encontrar Conway ficava cada vez mais distante até que, 10 meses depois, ele apareceu. Um homem o encontrou vagando sozinho na rua, magro e cansado. Ele, então, o pegou e o levou para uma unidade de serviços de animais do Gabinete do Xerife do Condado de Highlands.

Por sorte, ele havia sido microchipado, e quando os voluntários do abrigo fizeram uma rápida varredura, encontraram as informações de seus tutores.

A família foi comunicada, e a procura pelo cachorro finalmente terminou.

O reencontro foi compartilhado nas redes sociais da unidade de serviços de animais.

Assista ao momento emocionante aqui:

E por falar em cachorro...

Um cachorro que encara a si mesmo no espelho viralizou nas redes sociais.

“Quando ele pensa que tem outro cachorro do outro lado”, diz a legenda do vídeo, publicado no Instagram.

Na gravação, é possível ver o doguinho Chopper rosnando e latindo para sua imagem, sem entender quem é aquele outro animal bem na sua frente.

Uma mulher diz ao fundo: “Ele está olhando para seu reflexo e está latindo para o cachorro. Ele está batendo no espelho. Ele não consegue descobrir o que diabos está acontecendo”.

Assista à cena fofa aqui:

LEIA TAMBÉM: