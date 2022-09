Ela rebocou o carro da vizinha após avisá-la para não estacionar em sua garagem

Sabemos que muitas vezes encontrar um local para deixar o carro estacionado pode ser algo complicado e cansativo, principalmente em regiões residenciais com diversos locais de entrada e saída de veículos que podem ser bloqueadas caso alguém estacione de forma imprudente.

Após tentar amigavelmente encontrar uma solução para seu problema, uma mulher revela que precisou rebocar o carro de sua vizinha depois de encontrar o veículo bloqueando a entrada de sua garagem e a porta da frente de sua casa.

Conforme seu desabafo, realizado no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, a mulher revela que tem problemas de locomoção sendo que utiliza muletas para conseguir andar até seu carro, fazendo com que seja necessário deixá-lo perto da entrada de sua casa.

No entanto, ela vem encontrando problemas com a vizinha, que insiste em estacionar no local mesmo após ter recebido diversos avisos e pedidos para não deixar seu carro bloquear a entrada da casa da mulher.

Ela chamou o guincho!

Segundo relato, a vizinha justificou sua atitude com o fato de ser mãe de três crianças pequenas, o que a faz precisar estacionar perto de casa para eventuais saídas. No entanto, sua atitude levou a moradora ao limite.

“Alguns dias atrás, quando eu voltava do trabalho, percebi que ela estacionou novamente o carro na minha garagem! Dessa vez ele estava realmente impedindo não só que eu estacionasse no local, mas também que eu entrasse em casa”.

“Minha porta abre para fora e até mesmo uma pessoa que não utiliza muletas seria impossibilitada de abrir. Fiquei extremamente irritada e na mesma hora liguei para a polícia, em um número dedicado a ocorrências que não são emergenciais, expliquei a situação e eles rebocaram o carro dela”, revela a mulher.

Ao perceber que teve o carro rebocado, a vizinha não perdeu tempo e decidiu criticar a moradora da casa por ter uma atitude “imprudente” e afirmou que ela teria “retirado o carro” caso a mulher fosse até ela.

Para os usuários do Reddit, a única imprudente na história é a própria motorista. “Ela esperava que uma pessoa com dificuldades de locomoção viesse mancando até a casa dela para pedir para ela retirar o carro? Você deu chances demais para ela”, comentou uma pessoa.

“Você foi mais do que paciente com ela, agora sua vizinha pode ir até a empresa de reboque se resolver com eles”, comentou outra ao que uma terceira completou: “Ela deveria colocar um grande banco na frente de sua própria garagem se faz questão de guardar o espaço. Assim ela não atrapalha a garagem dos outros”.