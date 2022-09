Vizinhos entram em disputa por causa da cerca: ‘Não a deixei colocar espinhos’

Uma mulher ficou completamente irritada depois de descobrir que a vizinha decidiu colocar pequenas estacas em sua cerca para “garantir a segurança dos coelhos” sem consultá-la antes.

Por meio de uma publicação realizada no Mumsnet, e compartilhada pelo The Mirror, a mulher desabafou sobre a atitude de seus vizinhos e reforçou que antes de alguns incidentes envolvendo os coelhos do casal, tudo ia bem entre eles.

“Moramos em uma casa geminada há 10 anos e nunca tivemos problemas com os vizinhos. Geralmente fazemos nossos próprios reparos ou contratamos alguém para fazê-los. Porém nos últimos dias nós passamos por alguns atritos”, revela.

“Eles têm aqueles coelhos pequenos que correm livremente pelo quintal durante todo o dia, mesmo quando todos estão fora de casa. Recentemente, um gato da vizinhança passou a mostrar interesse pelos coelhos e deixou os donos preocupados”.

Diante disso, o casal decidiu instalar uma série de “proteções contra os gatos”. “Eles nos pediram para colocar algumas estacas e objetos para impedir os gatos de chegar até lá. O plano, que foi passado a mim, foi que eles colocariam os objetos pontiagudos nos galpões ao lado do jardim deles, sem envolver o nosso”.

Não foi bem isso que aconteceu

Quando os trabalhadores já estavam executando suas atividades, a mulher revela ter estranhado o fato de que as medidas seriam tomadas somente nos galpões do jardim.

“Achei estranho, mas não disse nada. No entanto recebi uma mensagem deles perguntando se os trabalhadores poderiam fazer o mesmo no meu galpão, o que eu permiti pois não vi problemas nisso”.

A situação complicou quando ela percebeu que além das estacas os homens estavam colocando pregos ao longo das cercas e que estavam medindo sua cerca para fazer o mesmo com ela.

“Eu perguntei se eles estavam planejando colocar pregos na nossa cerca também, e ele disse que sim e que foram pagos para isso. Eu expliquei que me disseram que apenas o galpão seria envolvido e que a cerca é parte da minha propriedade e que não queremos nenhum tipo de prego voltado para o nosso lado”, conta a mulher.

Os trabalhadores, de forma respeitosa, não realizaram as modificações, mas os contratantes deles não gostaram nada disso. “Eles estão mandando mensagens ofensivas e nos culpando pelo dinheiro gasto com profissionais e material. Também dizem que somos culpados pelos coelhos não poderem correr livremente e por arruinarmos suas vidas”.

Rapidamente, outras pessoas da plataforma tomaram as dores da mulher: “Eu concordo plenamente com você! Eu ficaria infeliz se colocassem pregos na minha cerca! Eles agiram de forma rude”.

“Eles estão errados de diversas formas! Não volte atrás em sua decisão”, finalizou outra pessoa.