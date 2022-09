Após sofrer bullying por seu nome ‘único’, mãe nomeia filhos de forma ‘comum’

Após viver sendo alvo de bullying por causa de seu nome, uma mulher decidiu tomar providências para evitar que seus filhos passem pelas mesmas dificuldades que ela passou. Por este motivo, ela decidiu utilizar “nomes comuns e tradicionais” ao escolher os das crianças.

Contando sua história em um fórum digital, a mulher, chamada Kandy Tie, revela que recebeu os mais diversos tipos de “apelidos incômodos” durante toda sua infância e adolescência por conta da similaridade entre seu nome e a palavra ‘candy’ (doce).

Por este motivo, ela chegou a receber apelidos como “barra de chocolate”, “bombom” e “bala doce”, que a perseguiram por toda a vida.

Além disso, ela revela que até mesmo quando adulta sente que o nome faz com que algumas pessoas não a tratam com seriedade, o que a fez mudar de postura referente ao nome de seus filhos.

Ela optou por nomes tradicionais

Ao compartilhar suas experiências, a mulher relata: “Dei a meus filhos nomes sólidos e antiquados. Thomas e Amanda. O motivo? Minha mãe me chamou de Kandy, o que pode ter sido fofo quando eu era bebê, mas virou um terror na idade escolar”.

“Recebi apelidos como barra de chocolate, pirulito e diversos tipos de doce, o que marcou completamente minha infância. Como adulto é difícil ser levado a sério com um nome que soa como o nome de uma criança ou de uma profissional do sexo”, revela a mulher.

Ela então finaliza: “Por que você não dá nomes únicos aos seus filhos? Simples, porque eles crescem”.

Rapidamente outras pessoas compartilharam suas experiências com nomes únicos e a maioria concordou com a postura da mulher. No entanto, houve quem afirmasse que gostaria de nomear os filhos de forma única para que eles se destaquem uma vez que seus próprios nomes são “chatos e comuns”.