Endividada, mulher acha mais de US$ 500 em saco com lanche e devolve todo o dinheiro ao restaurante

Uma mulher passando por sérios dificuldades financeiras encontrou US$ 543,10 (cerca de R$ 2.800 na conversão da moeda) dentro do saco com o seu lanche comprado em uma rede de fast food em Jackson, na Geórgia, nos Estados Unidos. Mesmo precisando muito da quantia, não teve dúvidas: a devolveu integralmente ao restaurante. As informações são do “Extra”.

O dinheiro em questão era de um depósito do valor dos caixas que algum funcionário deixou no saco com os sanduíches sem querer.

O gerente teve muita pelo dinheiro ter ido parar nas mãos de Joann Oliver, uma mulher muito honesta. Ao se dar conta de que estava com um valor que não a pertencia, ela prontamente ligou para a polícia e foi ao restaurante devolvê-lo.

“Não só a senhora Oliver fez a coisa certa, como ela também salvou o emprego do gerente”, disse a polícia, de acordo informações da Fox5 Atlanta.

O bem sempre volta

Bastante agradecido, o gerente devolveu a Joann o dinheiro que ela havia gastado com o seu lanche. Foi uma forma que achou para poder retribuir a ação tão nobre.

Em entrevista à TV local, a mulher afirmou que nem mesmo o fato de o seu marido estar com câncer e a família ter uma dívida de cerca de US$ 2 milhões (R$ 10,2 milhões) em despesas médicas a fez decidir ficar com o dinheiro.

“Se você não fizer a coisa certa, vai voltar contra você. Não era meu [o dinheiro]. Eu não tinha que mantê-lo. Eu vou pegar o meu no futuro”, afirmou.

