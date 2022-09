Mãe se recusa a levar a filha ao casamento do pai e é criticada pela família

Uma mãe está passando por um grande dilema depois de se recusar a levar a filha até o casamento de seu pai. Segundo ela, o ex-marido irá se casar com a mulher com a qual teve um caso enquanto os dois estavam casados, mas ela ainda não conseguiu revelar este fato para a filha.

Em um desabafo emocionado no Reddit, a mulher conta que foi casada com seu ex-companheiro por 20 anos e que há 5 estão separados. Juntos eles tiveram uma filha que atualmente tem 14 anos.

“Nos divorciamos porque ele foi infiel. Eu fiquei devastada porque ele era o amor da minha vida e destruiu toda confiança e lealdade que nós construímos por anos. Depois do divórcio ele entrou em um relacionamento com a mulher com a qual me traiu e vão se casar em duas semanas”, conta a mulher.

“Eu ainda estou de coração partido e é doloroso pra mim estar com uma pessoa por 20 anos e ela se apaixonar por outra como se eu fosse um nada. Como minha filha tinha 9 anos quando nos separamos nós decidimos não revelar a ela os motivos. Ela gosta muito do pai e de sua noiva, então não quero ser a responsável por quebrar esse vínculo”.

Apesar de seus sentimentos em relação ao casamento do ex-marido, a mulher concordou em deixar a filha participar da celebração, mas fez alguns pedidos ao ex-marido e esperava que eles fossem atendidos.

Ele decidiu mudar os planos

Segundo o relato, um dos pedidos da mulher foi que ele providenciasse o transporte da filha até o local da cerimônia. “Não quero levá-la até lá e ver toda a decoração e convidados felizes. Seria mais do que eu consigo aguentar”.

“Hoje ele ligou perguntando se eu poderia levá-la pois seus sogros chegarão na manhã do casamento e ele precisará buscá-los no aeroporto. Eu disse a ele que ele podia buscar nossa filha no dia anterior, mas ele disse que não quer fazer a viagem duas vezes e que estará ocupado com o jantar de ensaio”.

“Reforcei meu ponto e disse que não a levaria e que ele precisaria dar um jeito nisso se a quisesse por perto. Em menos de 10 minutos minha filha desceu chorando e me acusando de proibi-la de passar tempo com seu pai. Eu tentei explicar e ela exigiu saber meus motivos, mas eu disse a ela que não podia revelar”.

Desde então, ela afirma que tem recebido diversas mensagens da família de seu ex-marido a acusando de ser uma pessoa ruim e a culpando por “arruinar o dia especial dele por um relacionamento que terminou há anos”.

“Minha família me entende, mas me sinto terrível por magoar minha filha e não sei o que fazer”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela precisa dizer a verdade à filha: “Sua filha tem idade suficiente para saber a verdade sobre o pai, caso contrário, você será considerada a pessoa ruim daqui para frente”.

“É hora de contar a ela o que aconteceu. Ela precisa aprender a lidar com questões envolvendo lealdade, relacionamentos e responsabilidade emocional. Mostrar a ela que você não está bem com essa situação por ter sido traída é importante e vai ajudá-la a aprender como não é bom estar nessa situação quando se ver em um relacionamento”, comentou outra pessoa.