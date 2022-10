OVNI em Sacramento? A verdade por trás do vídeo de motorista com luzes misteriosas Reprodução - YouTube - UFO Sightings Daily

Você já viu um OVNI ou algo que poderia apontar para a possível vida extraterrestre? Se ficou curioso sobre esta pergunta, um motorista de Sacramento, cidade da Califórnia, nos Estados Unidos, acredita ter presenciado o que acredita ser um Objeto Voador Não Identificado enquanto conduzia seu veículo. Vamos entender melhor?

De acordo com o detalhado na descrição do vídeo, o registro foi feito no último dia 30 de setembro de 2022, por volta das 22h, quando um condutor circulava por uma das estradas da cidade mencionada anteriormente e então avistou misteriosas luzes no céu.

No YouTube, baseado no relato do motorista, o UFO Sightings Daily explicou que o número de luzes aumentava conforme seguia com seu veículo.

+ Confira mais avistamentos misteriosos e supostos OVNIs:

“É uma loucura que eles apareceram. Eu estava na estrada 80, na “calçada” sobre os campos de arroz, eu estava dirigindo para o leste em direção ao oeste de Sacramento... foi uma loucura”, complementou a descrição do vídeo sobre a experiência do motorista.

Era realmente um OVNI?

Embora a hipótese não possa ser descartada, segundo destaca o Out Kick, há uma grande possibilidade de não ser este o caso e isso porque Sacramento conta com uma base militar, o que indicaria justamente a origem das supostas luzes. Mas e você, acha que podem ser realmente OVNIs?

Veja a seguir o vídeo compartilhado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

+ Separe mais alguns minutos para ler e assistir: