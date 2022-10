Vídeo mostra ‘anel de luzes’ no céu e internautas desconfiam de suposto OVNI

Compartilhado pelo canal do YouTube UFO Sightings Daily, um vídeo chamou a atenção de internautas após diversas pessoas visualizarem o que classificaram como um “anel de luzes” no céu de Post Falls, cidade localizada em Idaho, nos Estados Unidos. As imagens foram gravadas no final do último mês.

De acordo com a descrição do registro compartilhado na plataforma de vídeos, os espectadores que estavam no local no momento do acontecido visualizaram um “conjunto de 14 luzes em um grande círculo girando lentamente em um ângulo de cerca de 30 graus”.

Ao decorrer da gravação, pode-se notar a informação destacada anteriormente, com alguns pontos de luz ganhando maior destaque conforme a movimentação feita.

E além das visualizações, o registro recebeu diversos comentários de internautas, alguns deles com mensagens como:

“Pela distância entre as luzes, inclinação e o fato das luzes estarem girando duvido que seja um drone, pois teria que ser um drone maior que um ônibus”;

“Meio que me lembra as luzes da fênix”.

“Esta é uma ótima filmagem”.

E então, você acha que pode se tratar de um suposto Objeto Voador Não Identificado (OVNI)? Veja a seguir o vídeo divulgado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o seguinte link).

