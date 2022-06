Vídeo: funcionário de companhia aérea reclama por alto-falante de avião e denuncia situação de trabalho

Um comissário de bordo da companhia europeia Ryanair utilizou o sistema de alto-falante do avião para reclamar da situação de trabalho em que vive.

Como se pode notar pelo vídeo, gravado por um passageiro, ele reclama da companhia aérea durante o voo, como detalhado pelo site Aeroin.

O trabalhador sugere que os passageiros entrem em contato diretamente com a empresa em caso de solicitação, por um motivo claro, segundo ele.

“Obviamente se preocupam mais com você do que com a equipe” – referindo-se à tripulação de cabine.

Funcionário de companhia aérea reclama por alto-falante de avião e denuncia situação de trabalho

A situação teria sido registrada a bordo de um voo da Espanha para o Reino Unido, embora a data exata não tenha sido informada.

O comissário chega a afirmar que a empresa aérea ouve mais aos passageiros porque “dão dinheiro a eles [para a empresa]”, e em vez disso, “estamos [trabalhadores] custando dinheiro a eles”.

Não há detalhes sobre o que estaria passando o tripulante ou qual foi o caso para que ele resolvesse compartilhar seus sentimentos com os passageiros.

Ainda de acordo com as informações, o registro acabou viralizando nas redes sociais recentemente. Confira vídeo: