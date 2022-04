Filho envergonhado revela que mãe anda desnuda pela casa com namorado mais jovem e que isso o impede de apresentar sua namorada

Em uma situação de desentendimento familiar, um filho envergonhado revelou que a sua mãe anda desnuda pela casa com um namorado mais jovem e que isso o impede de apresentar sua namorada.

Como detalhado pelo site The Mirror, o jovem considera a situação humilhante para apresentar a pretendente. “Infelizmente, meu garoto não aprova meu jovem parceiro”, revelou a mãe.

“Ele odeia a forma como nos beijamos e tocamos abertamente e frequentemente andamos pela casa nus”, continuou.

Filho envergonhado revela que mãe anda desnuda pela casa com namorado mais jovem e que isso o impede de levar sua namorada

“Prometi a ele que nunca faria nada para envergonhá-lo. Se ele me der um aviso prévio, sempre me certificarei de estar completamente vestida e de que todos os nossos brinquedos sexuais e arte erótica estejam guardados”, contou a mãe.

Mas, aparentemente, isso não é suficiente. Segundo o relato, ele não só tem vergonha do namorado, mas também dos temas sexuais que a mãe sempre aborda.

“Sim, meu namorado é um pouco maluco, mas ele é de espírito livre e sexy e me faz rir. Ele me trata muito melhor do que o verdadeiro pai do meu filho já fez”, contou.

“Infelizmente, parece que nada em mim deixa meu filho orgulhoso”. Ainda de acordo com as informações, ele acusou a mãe de ser “patética”.

“Eu adoraria conhecer a mulher por quem ele se apaixonou, mas estou sendo mantido afastado – e isso dói”, completou.

Com informações do site The Mirror