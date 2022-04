O aviso severo de uma mãe que teve o filho pequeno atacado brutalmente pelo cão da família no sofá de casa

Uma mãe fez um alerta a outros pais para estarem sempre ligados, mesmo com os amados cães de família, depois que seu filho foi atacado brutalmente.

Jodie Griffiths, de anos 35, teve seu pequeno Romy, de dois anos, subitamente atacado no sofá, como detalhado pelo site The Mirror.

Jodie estava no trabalho quando recebeu a ligação de parar o coração do marido falando do ataque.

Como informado, o pequeno e seus irmãos estavam brincando na sala de estar, enquanto o cachorro Blizzard da família, de oito anos, dormia no sofá.

O pai apenas desviou o olhar rapidamente antes que o pequeno gritasse de agonia, provocado por una única mordida.

Fotos angustiantes mostram o quão pequeno Romy ficou com lacerações profundas no nariz e no rosto, e também uma mandíbula fraturada.

Os pais dizem que o cachorro, que era o “melhor amigo”, nunca havia sido agressivo, deixando-os convencidos de que ele havia acordado assustado com um brinquedo voador e atacou.

Segundo o site The Mirror, após o telefonema aterrorizante, Jodie correu para casa e levaram o bebê para um hospital local.

De lá, Romy foi transferido para uma unidade especializada, onde foi submetido a uma cirurgia no dia seguinte.

O que era para ser uma operação de duas horas acabou levando cinco horas devido aos grandes danos no rosto do pequeno. Felizmente, o pequeno passa por uma boa recuperação.

Ainda de acordo com as informações, desde que o ataque foi atribuído a um acidente pela polícia local, o casal foi autorizado a manter o cão, no entanto, Jodie admite que nunca “confiaria” nele novamente, então ‘foram forçados a desistir do animal de estimação”.

Com informações do site The Mirror