Modelo gasta mais de R$ 360 mil em implantes mamários, apesar de médicos alertarem que ela poderia morrer

Uma modelo gastou mais de 60 mil libras (cerca de R$ 360 mil) em implantes mamários, apesar de alertarem médicos que ela poderia morrer, para conseguir os maiores seios do Reino Unido.

Nicki Valentina Rose, de 27 anos, passou por 23 vezes procedimentos para melhorar sua aparência, tendo seu primeiro aumento de mama aos 21 anos.

Entre 2013 e 2018, ela teve mais quatro procedimentos para aumentar o tamanho do busto, sendo o maior tamanho do Reino Unido, como detalhado pelo site Metro UK.

Apesar de atingir seu objetivo de ter o maior seio do país, a londrina decidiu dar um passo adiante com outra operação.

Nicki não parou por ai e gastou 130 mil libras em outras melhorias, incluindo dois liftings, implantes de bumbum, plásticas de nariz, cirurgia de mandíbula e preenchimento labial.

Uma ferida de um implante anterior no bumbum que ela havia feito em março de 2020 reabriu apenas duas semanas após o procedimento, levando os médicos a aconselhá-la a removê-los – o que ela se recusou a fazer.

Os médicos alertaram que seu compromisso com a cirurgia é potencialmente “ameaçador” e, embora ela não tenha mais cirurgias marcadas, a cautela não a impediu de considerá-las mais tarde.

“Quero melhorar minha aparência e também corrigir algumas cirurgias com as quais tive complicações”, explicou ela.

Ainda de acordo com as informações, Nicki está pensando em fazer outra plástica no nariz no futuro – apesar de já ter cinco – bem como um facelift e preenchimentos colocados em seus quadris.

Crédito (Reprodução Instagram - @vip_nvr)

Com informações do site Metro UK