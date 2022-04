Doador de esperma em série terá 55 filhos depois de viajar em ‘turnê de doação’

Um doador de esperma em série terá 55 filhos em breve depois de viajar em uma “turnê de doação”.

Kyle Gordy já fez mais doações para mulheres no Reino Unido e na Europa; e mais crianças são esperadas no futuro, como detalhado pelo site The Mirror.

O jovem de 30 anos de Los Angeles, nos EUA, é pai de 46 filhos e atualmente tem mais nove a caminho.

Um jovem casal de Cambridge, no Reino Unido, disse como está agradecido pela doação que Kyle fez durante sua primeira “turnê de doação de esperma” no ano passado.

Kyle disse: “Estou agora em Berlim esperando que um casal supere o Covid para que eu possa doar meu esperma para eles”.

O casal Kathryn, de 26 anos, e Alice, de 25 anos, estão esperando um filho graças à doação de Kyle em agosto de 2021.

As mulheres revelaram que são gratas por sua ajuda em realizar seus sonhos de completar sua família.

“O esperma fresco é mais eficaz na gravidez do que o esperma congelado. Engravidamos no primeiro ciclo com Kyle e só tivemos uma doação”, revelou.

Kyle disse que sempre sonhou em ter filhos, mas nunca se sentiu compelido a entrar em um relacionamento, pois é desanimado pelas altas taxas de divórcio e pela responsabilidade que vem com a monogamia.

Segundo o site, então, em 2014, ele fez sua primeira doação de esperma bem-sucedida para uma amiga em comum que queria ter um bebê com a namorada.

Depois que o casal engravidou, Kyle diz que rapidamente se espalhou sobre seu “esperma forte”, o que o levou a mais doações e logo ele começou a compartilhar seus serviços em sua conta no Instagram @KyleGordy123.

Kyle está aberto a fazer doações por meio de inseminação artificial usando seu esperma ou por meio de relações sexuais, o que, segundo ele, representa cerca de 10% das doações.

Ainda de acordo com as informações, ele não cobra nada por suas doações e diz que faz isso simplesmente porque quer ajudar as mulheres a terem filhos.

