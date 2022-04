Uma mulher expressou sua decepção depois de abandonar seu pretendente, de forma inesperada, por uma atitude grosseira do rapaz.

A mulher não identificada foi a plataforma Mumsnet para compartilhar sua história, explicando como eles estavam em um segundo encontro, mas ela acabou ficando chocada com a forma ‘grosseira’ do homem com outras mulheres.

Seu post explicava que tudo estava indo bem até eles voltarem para o carro dela, o que acabou viralizando, como detalhado pelo site The Mirror.

Ao se aproximarem do estacionamento, passaram por outra mulher que parecia ‘alterada’.

Ela afirma que o homem fez um comentário “rude”, o que colocou o que ele é verdadeiramente para fora.

Ela disse: “Eu fui a um encontro (gostaria de não ter ido agora!) com um homem. Era nosso segundo encontro”.

Mulher decide abandonar pretendente de forma inesperada após comentário ‘rude’ que ele fez com uma estranha em passeio

“Enquanto caminhávamos, uma mulher estava vindo em nossa direção, então me movi um pouco pela calçada para deixá-la passar. Ela parecia atordoada e estava segurando uma flor. Um segundo depois dela passar por nós, esse homem com quem eu estava disse (muito alto)”: “Deus, o que aconteceu com você?! Anime-se”.

“Ele não disse isso diretamente para ela, mas sim na minha direção. Ainda assim; eu pensei que era tão rude. Ela claramente ainda estava ao alcance da voz.”

A mulher então apontou que pode ter havido uma série de razões para o humor infeliz da mulher, incluindo um luto.

Ainda de acordo com as informações, a jovem acrescentou que não quer vê-lo novamente e perguntou a outros usuários se ela estava sendo irracional.

