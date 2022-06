Crédito Closeup of chocolate frappe (A little dark girl/Reprodução Freepik @schantalao)

Quem nunca ficou chateado quando seu nome foi escrito errado? Embora geralmente possa ser um simples erro, um suposto ex-funcionário de uma cafeteria famosa revelou no TikTok que esse não é o caso, mas sim uma ação deliberada.

O objetivo por trás de escrever errado o nome dos clientes no copo é aproveitar o aborrecimento dos consumidores, que podem reclamar nas redes sociais e assim a marca consegue obter publicidade sem pagar por isso.

Ex-funcionário de cafeteria famosa revela ‘estratégia’ para penalizar com ‘clientes rudes’

Shabaz Ali, um usuário do TikTok de 28 anos, recentemente quebrou seu silêncio depois de supostamente trabalhar por vários anos em uma cafeteria na Inglaterra.

Como detalhado pelo site ‘Heraldo Binario’, entre as confissões, o ex-barista revelou que ele e seus “colegas” serviam aos clientes grosseiros bebidas descafeinadas e também usavam calda artificial em vez de café de verdade em frappes de cappuccino.

No entanto, a revelação que mais chamou a atenção é que os gerente instruíram a equipe a escrever errado o nome dos clientes em seus copos, devido ao potencial publicitário que isso alcança.

Ainda de acordo com as informações, ele explicou que influenciadores e pessoas que parecem reclamar com facilidade foram alvos dessa estratégia porque “em última análise, eles vão postar [em suas redes sociais] sobre isso”.

Com informações do site Heraldo Binario