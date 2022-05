Em um caso que gerou debate nas redes sociais, uma jovem revelou que se envolveu com o chefe do ex-namorado como vingança pelo término do relacionamento.

Como detalhado pelo site The Sun, Polina Nioly compartilhou sua história recentemente no TikTok, onde tem 268 mil seguidores. Ela publica regularmente sobre sua vida como atriz, influenciadora e autoproclamada milionária.

Postando o vídeo sobre sua vida amorosa, Polina pode ser vista com um ar glamuroso e descendo algumas escadas.

O texto diz: “ele terminou o relacionamento para se concentrar em sua carreira e agora você está saindo com o dono da empresa em que ele trabalha”.

Jovem se envolve com o chefe do ex-namorado como vingança pelo término do relacionamento

O registro curto de sete segundos provocou um grande debate - com pessoas apoiando a atitude, enquanto outros foram um pouco mais críticos.

Um crítico da vingança de Polina escreveu: “pelo menos ele está trabalhando, não vejo nada de errado aqui, as pessoas não são obrigadas a ficar, ele se colocou em primeiro lugar”

Outro usuário crítico acrescentou: “Orgulhoso dele! Parece que ele tomou a decisão certa.”

Ainda de acordo com as informações, Polina não compartilhou mais atualizações sobre sua vida amorosa e status de relacionamento, então não está claro como tudo isso aconteceu para ela no final.

My ex dumped me to focus on his career so I got the sweetest revenge https://t.co/YHTLLXTNqS — Fabulous (@Fabulousmag) May 27, 2022

Com informações do site The Sun