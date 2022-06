Há um crocodilo na imagem; consegue encontrar?

Trabalhar com testes de percepção é uma tarefa divertida, não é? O Metro World News apresenta mais um para testar as habilidades do seu olhar.

Contudo, é desafiador e muito complicado resolver testes como estes. Olhando para a imagem abaixo, você consegue encontrar o crocodilo escondido? Observe bem!

Encontre o crocodilo! (Reprodução/Reddit @Alone_Spell9525)

Caso tenha encontrado o réptil na primeira espiada, você realmente tem um olhar aguçado. Está de parabéns! Se não encontrou na primeira tentativa, não se preocupe. Afinal, o desafio requer uma observação muito precisa. O animal está bem escondidinho.

Para te ajudar, vamos te dar uma dica a mais, está ok? Mesmo tornando as coisas um pouquinho mais claras, não significa que o desafio ficou fácil, tudo bem? Preste atenção, ela está dentro do quadro vermelho. Dica de ouro: observe dentro do quadro vermelho!

Encontre o crocodilo! (Reprodução/Reddit @Alone_Spell9525)

Se você conseguiu perceber onde nosso amiguinho crocodilo está repousado, tiramos o chapéu! Caso não tenha encontrado, abaixo você confere a resposta do teste. Viu só como desafios como estes não são nada fáceis?

Abaixo você confere o resultado:

Encontre o crocodilo! (Reprodução/Reddit @Alone_Spell9525)

Encontre o crocodilo! (Reprodução/Reddit @Alone_Spell9525)

Você sabia que crocodilos são confundidos com jacarés? Confira algumas curiosidades

Segundo o canal no YouTube ‘Fatos Desvendados’, nossos amiguinhos répteis possuem algumas peculiaridades. Os crocodilos são considerados os répteis mais perigosos do mundo, com a mordida mais potente do reino animal. Apesar de muita gente ainda confundir esse réptil com jacaré, não é tão difícil diferenciá-los.

Os jacarés possuem um focinho mais largo e apenas alguns de seus dentinhos ficam amostra enquanto estão de boca fechada. Já os crocodilos têm um focinho mais largo e possuem todos os dentes amostra mesmo com a boca fechada.

A menor espécie de crocodilo é o anão com 1,5 metros de comprimento. A maior delas é o Crocodilo de Água Salgada, medindo 8 metros de comprimento e com o peso maior do que uma tonelada. Impressionante, não?

Para saber outras curiosidades, assista ao vídeo do canal abaixo:

