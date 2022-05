Você consegue encontrar o ninho de passarinho na imagem?

Trabalhar com testes de percepção é uma tarefa divertida, não é? Contudo, é desafiador e muito complicado resolver testes como estes. Olhando para a imagem abaixo, você consegue encontrar o pequeno ninho de passarinhos? Observe bem!

Encontre o ninho! (Reprodução/Reddit @bickiestoss)

Caso tenha encontrado os ovinhos na primeira espiada, você realmente tem um olhar aguçado. Está de parabéns! Se não encontrou na primeira tentativa, não se preocupe. Afinal, o desafio requer uma observação muito precisa. Afinal, a imagem é um tanto complicada de entender.

Para te ajudar, vamos te dar uma dica a mais, está ok? Mesmo tornando as coisas um pouquinho mais claras, não significa que o desafio ficou fácil, tudo bem? Preste atenção, ela está dentro do quadro vermelho. Dica de ouro: os ovos se destacam no ninho.

Se você conseguiu perceber a presença dos ovinhos no ninho de passarinho, tiramos o chapéu! Caso não tenha encontrado, abaixo você confere a resposta do teste. Viu só como desafios como estes não são nada fáceis?

Aqui embaixo você confere o resultado:

Curiosidades sobre as aves brasileiras

Beija-flor. (Reprodução/Wikimedia Commons)

Os pássaros se divergem por suas espécies, tamanhos, localidades e peculiaridades. Baseado em um vídeo do biólogo e ornitólogo, Willian Menq, para o canal Planeta Aves, você confere 5 curiosidades sobre as aves brasileiras.

1 – A Araponga da Amazônia é uma espécie que possui um canto tão poderoso quanto um trovão. O som do macho, por exemplo, pode chegar 125 dB, podendo danificar até mesmo a audição de uma ave próxima. Você sabia disso?

2 – O Andorinhão do Buriti é um pássaro que rouba penas para construir seus ninhos, arrancando de outras aves. Olha só que espertinho...

3 – Os Beija-flores podem consumir até oito vezes o próprio peso em néctar e visitar até duas mil flores em um único dia. São muito enérgicos, não? Durante a noite, elas acabam hibernando.

4 - Os Carcarás adoram tratores, associam tratores em movimentos à oferta de comida. Assim que ouvem o som, já aparecem.

5 – O Canário da Terra é o mais ‘fotogênico’ da lista. Todos os anos lidera o lugar de ave mais fotografada em vida livre. Em 2021 chegou a ter mais de 4 mil fotos da espécie publicadas no Wikiaves. Muita coisa, não?

No vídeo do canal você confere outras cinco curiosidades sobre os pássaros, além destas apresentadas aqui.