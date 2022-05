Você consegue encontrar a aranha na imagem?

Trabalhar com testes de percepção é uma tarefa divertida, não é? Contudo, é desafiador e muito complicado resolver testes como estes. Olhando para a imagem abaixo, você consegue encontrar a aranha?

Encontre a aranha! (Reprodução/Reddit (@SurferCJ53))

Caso tenha encontrado o aracnídeo na primeira espiada, você realmente tem um olhar aguçado. Está de parabéns! Se não encontrou na primeira tentativa, não se preocupe. Afinal, o desafio requer uma observação muito aguçada.

Para te ajudar, vamos te dar uma dica a mais, está ok? Mesmo tornando as coisas um pouquinho mais claras, não significa que o desafio ficou fácil, tudo bem? Preste atenção, ela está dentro do quadro vermelho. Dica de ouro: o aracnídeo é bem pequenininho.

Encontre a aranha! (Reprodução/Reddit (@SurferCJ53))

Se você conseguiu perceber a presença da pequena aranha, tiramos o chapéu! Caso não tenha encontrado, abaixo você confere a resposta do teste. Vou só como desafios como estes não são nada fáceis?

Confira a resposta:

Encontre a aranha! (Reprodução/Reddit (@SurferCJ53))

Encontre a aranha! (Reprodução/Reddit (@SurferCJ53))

Curiosidade sobre a aranha caranguejeira-rosa-salmão

Você sabia que a aranha caranguejeira-rosa-salmão é um aracnídeo endêmico, sendo encontrado apenas nos entornos brasileiros? De acordo com o portal Zoo Da Maia, é considerada a segunda maior tarântula do mundo.

Ela possui um comportamento canibal e agressivo, apesar de portar veneno fraco. A picada desse aracnídeo é dolorosa e os pelos urticantes são a sua maior ameaça. Seu nome científico é Lasiodora parahybana e faz parte da família Theraphosidae.

As fêmeas podem chegar de 10 a 15 anos de vida. Muitos cachorros nem chegam a esse tempo de vida... Já os machos correm o risco de morrer na cópula. Inclusive, as fêmeas por vezes comem os aracnídeos machos após o acasalamento.

Claramente a aranha do desafio não é uma caranguejeira-rosa-salmão-brasileira, a julgar por sua estatura e posição na árvore. Inclusive, caso se tratasse do aracnídeo brasileiro, não seria tão difícil de localizá-lo no tronco da árvore, não é?