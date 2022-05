Desafio: Você consegue encontrar a abelha na imagem?

Trabalhar com testes de percepção é uma tarefa divertida, não é? Contudo, é desafiador e muito complicado resolver testes como estes. Olhando para a imagem abaixo, você consegue encontrar uma pequena abelhinha? Observe bem!

Encontre a abelha! (Reprodução/Reddit (DeRUINER))

Caso tenha encontrado a abelha na primeira espiada, você realmente tem um olhar aguçado. Está de parabéns! Se não encontrou na primeira tentativa, não se preocupe. Afinal, o desafio requer uma observação muito precisa. Afinal, estamos falando de uma abelha.

Veja mais: Você consegue encontrar a aranha na imagem?

Para te ajudar, vamos te dar uma dica a mais, está ok? Mesmo tornando as coisas um pouquinho mais claras, não significa que o desafio ficou fácil, tudo bem? Preste atenção, ela está dentro do quadro vermelho. Dica de ouro: a abelha não está pousada em lugar nenhum.

Encontre a abelha! (Reprodução/Reddit (DeRUINER))

Se você conseguiu perceber a presença da pequena abelhinha, tiramos o chapéu! Caso não tenha encontrado, abaixo você confere a resposta do teste. Viu só como desafios como estes não são nada fáceis?

Abaixo você confere o resultado:

Encontre a abelha! (Reprodução/Reddit (DeRUINER))

Encontre a abelha! (Reprodução/Reddit (DeRUINER))

Curiosidades sobre as abelhas

Abelha. (Reprodução/Wikimedia Commons)

Você sabia que no mundo das abelhas apenas as fêmeas são designadas a trabalhar? Pois é! Enquanto isso, o macho é responsável apenas por fecundar a rainha. Além dessa curiosidade, confira alguns tópicos extraídos do portal Associação Brasileira de Estudo das Abelhas.