Existe um pássaro na foto. Tem certeza de que encontrou?

Neste desafio, você terá que encontrar o pássaro do amor, conhecido por sua espécie “agapornis”. Você consegue encontrá-lo?

Os testes de percepção são tarefas divertidas, mas nem sempre tão fáceis. Vamos ver se você consegue concluir este desafio sem antes conferir a resposta. Observe a imagem abaixo:

Encontre a ave! (Reprodução/Reddit @HogPilot)

E aí, achou? Caso tenha encontrado a ave na primeira espiada, está de parabéns! Se não encontrou na primeira tentativa, não se preocupe. Afinal, desafios como estes não são tão simples.

Para te ajudar, vamos te dar uma dica a mais, está ok? Mesmo tornando as coisas um pouquinho mais claras, não significa que o desafio ficou fácil, tudo bem? Preste bem atenção. “Nem tudo que reluz é ouro”, nem tudo que se parece com manga é uma delas!

Encontre a ave! (Reprodução/Reddit @HogPilot)

Se você conseguiu perceber a presença do pássaro do amor, tiramos o chapéu! Caso não tenha encontrado, abaixo você confere a resposta do teste. Viu só como desafios como estes não são nada fáceis? (Vamos combinar que este nem foi tão complicado assim).

Vamos ao resultado:

Encontre a ave! (Reprodução/Reddit @HogPilot)

Conheça o pássaro do amor

Você sabia que agapornis vem do grego “pássaro do amor”? Contudo, o temperamento não faz jus ao seu nome, de vez em quando. De acordo com o canal ‘Plantel Amigo de Penas’, as aves são territorialistas, podendo ser comum as brigas entre essa espécie e outras aves.

É um papagaio de origem africana e não mede mais do que 15cm, com um ciclo de vida parecido com o das calopsitas, vivendo em média por 13 anos. Por ninhada, colocam cerca de 4 a 5 ovos.

Essa espécie não é capaz de produzir notas musicais, como acontece com outros tipos de pássaros. No Brasil, por exemplo, existem três espécies de agapornis com diferenças sutis, como aponta o canal do YouTube. Para saber mais, assista ao vídeo:

