Você consegue encontrar a ave nesta imagem?

Trabalhar com testes de percepção é uma tarefa divertida, não é? Contudo, é desafiador e muito complicado resolver testes como estes. Olhando para a imagem abaixo, você consegue encontrar nossa amiguinha ave? Observe bem!

Encontre a ave! (Reprodução/Reddit @Barlind)

Caso tenha encontrado o animal na primeira espiada, você realmente tem um olhar aguçado. Está de parabéns! Se não encontrou na primeira tentativa, não se preocupe. Afinal, o desafio requer uma observação muito precisa. Afinal, a imagem é um tanto complicada de entender.

Para te ajudar, vamos te dar uma dica a mais, está ok? Mesmo tornando as coisas um pouquinho mais claras, não significa que o desafio ficou fácil, tudo bem? Preste atenção, ela está dentro do quadro vermelho. Dica de ouro: a espécie do animal é Lagópode.

Se você conseguiu perceber onde nossa amiguinha lagartixa está repousada, tiramos o chapéu! Caso não tenha encontrado, abaixo você confere a resposta do teste. Viu só como desafios como estes não são nada fáceis?

Aqui embaixo você confere o resultado:

O que é um Lagópode?

Lagópode (Reprodução/Wikimedia Commons)

Você já ouviu falar dessa espécie de ave alguma vez em sua vida? Não? Realmente no Brasil não ouvimos falar muito dessa espécie – ou quase nada.

O lagópode-branco, por exemplo, é uma ave – um grupo de aves que inclui galos, galinhas, peru etc. – e pertence à família Phasianidae. O nosso amiguinho por habitat natural a tundra ártica da Groenlândia, Escócia, Islândia e América do Norte, além das ilhas do Oceano Ártico, Escandinávia, Sibéria e zona dos Alpes.

No Reddit, plataforma onde a imagem foi compartilhada, o animal é referido como “ptarmigan”. Esse termo é comum no Reino Unido e no Canadá para se referir à ave. Ptarmigan, lagópode ou ave estrangeira são termos que você pode adotar ao animal. Que tal pombinho da neve?

