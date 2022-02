Revelam verdadeiro motivo de homem ter assassinado e desmembrado outro; para polícia, ele não estava sozinho

Um crime ocorrido recentemente na cidade de Zambrano, na Colômbia, chocou os moradores ao revelar a morte de Alberto Rafael Melão Pulgar, que foi assassinado e teve o corpo desmembrado.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Publimetro Colômbia, o corpo do homem foi encontrado em um terreno após ser queimado e ter as partes restantes abandonadas no local. E, embora o crime tenha sido um mistério inicialmente, a polícia afirma ter descoberto sua real motivação.

O que foi descoberto?

Após as respectivas investigações, os oficiais levantaram o nome de um casal: Hugo Leonardo Lajub Medina, 71 anos, e Miriam Rosa Simancas García, 54. Ambos foram presos recentemente.

Segundo informações, Miriam tinha um caso sentimental com Alberto, e então, em um ataque de fúria, Medina o teria assassinado.

Em entrevista, uma testemunha, cuja identidade não foi revelada, afirma ter visto Hugo no dia do assassinato deixando sua residência com alguns sacos em um carro de mão e reforça que ele estava sujo de sangue.

Na busca ao imóvel, os oficiais encontraram partes humanas como vísceras enterradas, além dos documentos do falecido, roupas e a carteira.

Por fim, embora os réus tenham negado as acusações, eles permanecerão detidos enquanto o processo judicial segue em andamento.

