Pai é expulso à força de reunião escolar por recusar-se a usar máscara; veja

O pai de um aluno de um centro educacional de Nova York, nos Estados Unidos, foi expulso de uma reunião escolar após recusar-se a utilizar uma máscara de proteção. A gravação foi divulgada no Facebook.

Ao analisar o registro, pode-se ver que um segurança se aproximou do homem para lhe pedir que usasse a máscara, uma vez que estavam em um local fechado. Como se recusou inicialmente, o guarda perguntou uma segunda vez.

Diante da recusa do pai de família, ele foi retirado à força do local. De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Publimetro Colombia, o homem que aparece na gravação foi identificado como Dave Calus. Alguns dos participantes da reunião foram atrás do segurança e o acusaram de agredir Calus.

“Você também põe as mãos em nossos filhos?”

Você pode se interessar por:

O outro lado da moeda

Dave, o pai expulso, deu a sua versão dos fatos e disse: “Entrei no prédio sem máscara. Fiz o check-in e me disseram ‘você tem que usar uma máscara’. Agradeci, me inscrevi, me deram um, não coloquei, e guardei no bolso”, relatou o homem, que não teve nenhum ferimento grave.

“Estavam separando os pais com máscaras e sem máscaras”, disse, reforçando que não concordava com o uso da máscara.

Por fim, o homem relatou: “Os pais sem máscaras iam se sentar em uma sala de aula com tela, para assistir e ouvir a reunião do conselho”, acrescentou.

Não foram revelados detalhes do que aconteceu depois e nem se o pai do aluno adotará alguma atitude sobre o ocorrido.

Veja abaixo o vídeo que repercutiu. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

+ SIGA LENDO ESTAS NOTÍCIAS