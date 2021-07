Vídeo registra momento em que gorila fica ‘intrigado’ com próprio reflexo e parte para briga; assista

Você já parou para imaginar qual seria a reação de um gorila em uma cena na qual este animal encara o próprio reflexo? Caso nunca tenha pensado sobre, um vídeo que foicompartilhado há um certo e que foi divulgado recentemente pelo perfil do Instagram @jungleexploree mostra justamente esta situação.

Na gravação, que repercutiu entre os internautas e já soma mais de 220 mil visualizações, é possível ver o momento em que um gorila se vê diante do próprio reflexo em um espelho, porém pensa que trata-se de outro primata e parte para um embate.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber o quão incomodado o animal se sente com a situação, tentando de todas as formas investir contra seu oponente.

Teste do Espelho

Aos que têm dúvidas sobre o motivo do objeto estar neste local, trata-se do Teste do Espelho, que em linhas gerais é uma medida de autoconhecimento, para analisar a capacidade dos animais em se reconhecer.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Super Interessante, nem todos os primatas têm a capacidade de se identificar através do reflexo.

E então, está curioso e quer ver este registro que tem repercutido? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

