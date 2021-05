Vídeo surpreendente flagra enorme urso polar fazendo carinho em cachorro; assista

Você acredita que seja possível haver um cenário no qual um urso polar e um cachorro se relacionam? Caso tenha dúvidas ou prefira não opinar, um vídeo compartilhado recentemente pelo perfil do Instagram The Real Nature Page mostra justamente esta situação.

Na gravação, que já soma mais de 270 mil visualizações, é possível ver o enorme animal fazendo carinho em um doguinho da raça husky, com direito a batidinhas de leve em sua cabeça.

Embora para muitos a situação seja inusitada, como pode-se perceber no vídeo, pelo menos neste caso, a situação aparentemente terminou bem.

Você pode se interessar por:

Internautas ficaram impressionados

Além das visualizações, os internautas aproveitaram a oportunidade e deixaram diversos comentários, dentre eles:

“Como isso é possível?”;

“Esse vídeo me deixou muito nervoso”;

“Que bonitinho!”;

“Eu estava nervoso durante todo o clipe”;

“Eu te amo mano. Você é o único amigo que tenho aqui”.

Quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de assistir mais um vídeo?