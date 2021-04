Se você tem ou já teve um pet, possivelmente deve saber o quanto a maioria é superprotetora com seus filhotes, alguns deles nem permitindo qualquer tipo de aproximação. E para provar isso, um vídeo compartilhado recentemente pelo perfil do Reuters, no Twitter, mostra como uma gata, sozinha, colocou para correr 3 cachorros que queriam atacar seu filhote.

Na gravação, pode-se notar o momento exato no qual os três cães encurralam o gatinho diante da parede e vão tentando aos poucos investir em um ataque. A situação poderia de fato terminar com o animal ferido, se não fosse pela mamãe que sai correndo e enfrenta os “grandões”.

Ao analisar o vídeo, é possível ver ainda que a gata não deixa “barato” e sai correndo atrás dos cachorros. Por sorte, pelo menos desta vez, o filhote está bem.

Veja também estas sugestões:

Vídeo da gata valente tem repercutido

Além dos comentários deixados, a gravação tem repercutido e viralizado. Desde que foi publicada, ela já ultrapassou as 50 mil visualizações.

Quer ver como tudo aconteceu? Confira abaixo o vídeo divulgado no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

🙀🐶 Una gata madre persigue a perros callejeros para proteger a su gatito, en Turquía pic.twitter.com/7dmingHIGw — Reuters Latam (@ReutersLatam) April 18, 2021

O que acha de assistir mais um vídeo?