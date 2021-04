Um caso recente de um cachorro poodle que foi abandonado por seu dono no estacionamento de um abrigo de animais localizado no Texas, Estados Unidos, tem ganhado as redes e comovido diversos internautas.

Lee, como ficou conhecido o pet, estava dentro de uma caixa, com um bilhete do lado de fora, mensagem esta que foi escrita por seu antigo dono. Confira abaixo o texto na íntegra:

“Você pode por favor cuidar do meu cachorro? Ele é um ótimo cachorrinho, eu simplesmente não podia me dar ao luxo de cuidá-lo. Seu nome é Lee. Ele vai ouvir, latir e não vai morder. Por favor, não o machuque, eu o amo, mas não posso me dar ao luxo de cuidar dele. Peço desculpas, mas por favor, cuide dele e encontre um lar para ele. Obrigado”. [Continua depois da foto].

Reprodução – Harris County Animal Shelter

Em entrevista ao site The Dodo, Kerry McKeel, que é especialista em mídia do abrigo Harris County Animal Shelter, contou que “Lee estava emaranhado e coberto de urina quando chegou”. E ainda acrescentou: “Ele estava muito inseguro e nervoso”.

Abrigo fez um apelo nas redes sociais

Em sua página do Facebook o Harris County Animal Shelter escreveu: “Certamente entendemos as dificuldades financeiras, mas se houver alguma pequena maneira de ajudarmos a manter os animais de estimação com seu povo, queremos fazer isso. Antes de tomar a decisão de desistir de um animal de estimação, converse conosco sobre sua situação para determinar se podemos vinculá-lo a um recurso”.

Cachorro Lee tem dado a volta por cima

Reprodução – Harris County Animal Shelter

Segundo o que revelou McKeel, o animal recebeu os cuidados necessários e aos poucos tem se adaptado e sentido mais confortável. “Lee é um filhote carinhoso, muito inteligente e corajoso. Ele sabe se sentar e brincar de buscar”, contou o especialista.

Por fim, ao que se sabe, o animal já tem duas famílias interessadas em sua adoção, algo que deve acontecer em breve.

