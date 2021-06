Confira o sorteio especial da Mega-Sena desta terça-feira

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (dia 29) o concurso 2385 da Mega-Sena. Isso porque teve início a Mega-Semana de Férias, com sorteios hoje, quinta-feira (dia 1º) e sábado (dia 3). Nesta terça, quem acertar as seis dezenas leva prêmio acumulado de R$ 20 milhões.

Confira:

12 – 24 – 32 – 37 – 43 – 60

No sorteio do sábado passado (dia 26), ninguém levou o prêmio principal da Mega-Sena, mas 57 apostadores acertaram a quina (cinco pontos) e cada um deles ganhou R$ 28.668,57.

Outras 3.781 apostas fizeram a quadra (quatro pontos) e cada uma ganhou R$ 617,41.

Clique para ver os números sorteados na Mega-Sena de sábado.

Lotofácil

Hoje também rolou o concurso 2268 da Lotofácil. Quem acertar as 15 dezenas ganha R$ 1,5 milhão.

Veja os números:

01 – 03 – 08 – 10 – 11

12 – 14 – 15 – 18 – 19

20 – 21 – 23 – 24 – 25

No sorteio da última segunda-feira (dia 28) da Lotofácil, quatro apostadores dividiram o prêmio da loteria. Eles fizeram suas apostas em Goianésia (GO), Belo Horizonte (MG), Nova Friburgo (RJ) e São Paulo. Cada um ganhou R$ 233.684,29.

Leia também:

Instituição de ensino oferece vagas de emprego em todo o País; confira

Vagas em logística crescem 37% em apenas cinco meses; saiba mais sobre a área

Instituto Butantan estuda criação de uma vacina única contra a gripe e a covid-19

Polícia prende dupla que manteve vítima refém para realizar transferências bancárias via PIX em São Paulo

Outros 604 apostadores também receberam prêmios. Eles acertaram 14 números e receberam R$ 463,56.

Outras 14.729 apostas acertaram 13 números e cada uma delas levou para casa R$ 25.

Clique aqui para ver os números sorteados na segunda-feira na Lotofácil.

Quina

O concurso 5592 da Quina pode pagar R$ 1,4 milhão àquele que adivinhar as cinco dezenas da noite.

São elas:

12 – 30 – 47 – 48 – 74

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal da Quina ontem, 35 apostas acertaram a quadra e ganharam R$ 10.381,21.

Outras 3.246 apostas fizeram o terno (três pontos) e foram premiadas com R$ 168,32.

Clique aqui para ver os números sorteados na Quina da última segunda-feira.

Lotomania

A Lotomania, concurso 2191, sorteou nesta noite prêmio avaliado em R$ 4 milhões. Leva a bolada quem acertar as 20 dezenas.

Confira o sorteio:

04 – 12 – 24 – 25 – 29

30 – 34 – 40 – 56 – 60

67 – 69 – 72 – 74 – 83

88 – 94 – 97 – 98 – 99

Na última sexta-feira (dia 25), nenhum apostador acertou a faixa principal e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Quatro pessoas fizeram 19 acertos e levaram para casa prêmios individuais de R$ 67.057,62.

Quem acertou 18 pontos – caso de 80 jogadores – recebeu exatos R$ 2.095,55.

Recupere o último sorteio da Lotomania.

Dupla Sena

Reprodução

Hoje também foi dia de Dupla Sena. O concurso 2241 sorteou prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Veja os resultados:

1º sorteio: 07 – 14 – 18 – 21 – 22 – 50

2º sorteio: 02 – 05 – 25 – 26 – 30 – 48

No sábado passado, ninguém acertou as seis dezenas de ambos os sorteios.

No primeiro, entretanto, 38 pessoas marcaram cinco pontos e receberam R$ 2.973,17 enquanto 1.589 acertaram quatro dezenas e ganharam R$ 81,25.

No segundo sorteio, 23 apostadores levaram R$ 4.420,98 pela quina e 1.351 ganharam R$ 95,57 pela quadra.

Como funcionam os sorteios da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.