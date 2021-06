Confira os sorteios da Lotofácil e da Quina desta segunda-feira

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta segunda-feira (dia 28) o concurso 2267 da Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas.

Confira:

02 – 03 – 05 – 06 – 07

09 – 10 – 13 – 14 – 15

17 – 19 – 20 – 22 – 24

No último sábado (dia 26), três pessoas adivinharam a faixa principal da Lotofácil. Cada uma delas recebeu R$ 251.757,90. As apostas foram feitas em Fortaleza (CE), São Luís (MA) e a última pelo canal eletrônico, não sendo possível determinar sua origem.

Outras 357 pessoas marcaram 14 pontos e ganharam R$ 633,70 cada.

Quem fez 13 acertos – 12.763 jogadores – recebeu a quantia de R$ 25.

Confira o sorteio de sábado da Lotofácil.

Quina

O concurso 5591 da Quina sorteou hoje R$ 700 mil. Para angariar o prêmio é preciso adivinhar as cinco dezenas da sorte.

São elas:

26 – 33 – 68 – 74 – 79

Ainda no sábado passado, Quina de São João fez oito vencedores. Cada um deles recebeu exatos R$ 25.601.717,66.

O concurso foi bem concorrido. Ao todo, 2.143 apostas acertaram quatro dezenas (a quadra) e, por isso, ganharam R$ 9.276,34.

O terno (três acertos) pagou R$ 188,73 a 158.391 apostas.

Veja como foi a Quina de São João.

Super Sete

A Super Sete, concurso 110, contou com sorteio mais cedo, às 15h.

A sequência foi a seguinte:

7 – 0 – 4 – 1 – 3 – 9 – 4

Não houve ganhadores da faixa principal. O prêmio acumulou em R$ 200 mil para a próxima quarta-feira (dia 30)

Uma única pessoa acertou seis números e recebeu R$ 24.843,63.

Outras 44 apostas fizeram cinco acertos e ganharam R$ 806,61 cada.

Como funcionam os sorteios da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.