Mãe e assassina: ela foi condenada à prisão perpétua após torturar e matar mulheres

Rosemary Letts e Frederic West são conhecidos como dois dos serial killers mais cruéis do Reino Unido. Moradores de um bairro tranquilo em Gloucester, eles abusaram torturaram e mataram ao menos dez mulheres. Segundo O Globo, até mesmo a filha mais velha do casal estava entre as vítimas. Além dos abusos e assassinatos, o casal costumava enterrar as vítimas no porão e no jardim de sua propriedade.

ANÚNCIO

Conforme a publicação, a rotina de matança do casal chegou ao fim no ano de 1994, quando os crimes foram descobertos pela polícia local. Após ser preso, Fred tirou a própria vida, enquanto Rosemary foi condenada à prisão perpétua.

Toda história foi contada pela segunda filha do casal, Mae West, por meio do livro “Love as always, mum xxx”, no qual a mulher relata como foi crescer na “casa do horror”, como ficou conhecida a propriedade de seus pais.

Em meio a seus relatos, Mae revela que ela e os irmãos foram vítimas de maus-tratos durante toda a infância, e que por vezes acabaram indo parar no hospital. “O hospital local sabia que havíamos ido parar no pronto-socorro mais de 30 vezes no total, mas nunca detectou nenhum tipo de padrão”.

Segundo ela, até mesmo o comportamento da mãe ao mandar a carta que dá título à obra, foi algo inesperado: “Ela nunca me disse esse tipo de coisa enquanto eu crescia. Ele também não me abraçou desde que deixei as fraldas”, conta a mulher sobre as palavras de carinho da mãe.

Casa do horror

Fred e Rosemary atraiam as vítimas para sua casa ao alugar os quartos vazios do local par diversas pessoas, dando preferência a mulheres solitárias que precisavam de um local de moradia acessível.

Normalmente, as mulheres eram pessoas sem família ou parentes próximos, e raramente eram feitas queixas sobre seus desaparecimentos. Elas acabavam sendo enterradas no porão ou no jardim da casa após todo abuso sofrido. Ao que tudo indica, os filhos demoraram a perceber o que acontecia na casa e quando a mais velha percebeu, teve o mesmo destino das demais vítimas.

ANÚNCIO

Como Mae conta no livro, ela e Heather, a filha mais velha do casal, se tornaram inseparáveis e decidiram sair de casa assim que completassem 16 anos. Quando o fez, Heather conseguiu um emprego e começou a pensar em sair de casa, mas logo teve seus planos frustrados.

“No dia seguinte eu fui a escola, como sempre, mas quando cheguei em casa não tinha sinal dela. ‘Sua irmã se foi’, papai nos disse com indiferença”, escreve a mulher.