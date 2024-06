Morte de Nahim: saiba quais são os passos da investigação sobre o que aconteceu com cantor

A Polícia Civil segue investigando a morte do cantor Nahim Jorge Elias Júnior, de 71 anos, mais conhecido como Nahim, que foi encontrado sem vida na casa em que morava em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, no último dia 13. A principal suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito e, na sequência, caído de uma escada. Porém, os laudos necropsiais que vão atestar as causas do óbito ainda são aguardados.

ANÚNCIO

Segundo a polícia, o resultado dos exames feitos no Instituto Médico Legal (IML) deverá ficar pronto em até 30 dias. Enquanto isso, os agentes buscam imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado os últimos momentos de vida do artista e também vão ouvir parentes e amigos dele. O funcionário de uma empresa de telefonia que viu o corpo caído também deverá prestar depoimento.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial (DP) de Taboão da Serra como morte suspeita. Apesar da hipótese de morte após o mal súbito, a polícia aguarda a coleta dessas informações para concluir a investigação.

“A principal suspeita dos peritos é de morte natural: Nahim teria sofrido um mal súbito, caiu, bateu a cabeça, pode ter tido um traumatismo craniano e morreu (...) Mas precisamos aguardar o resultado do laudo do IML para confirmar isso”, explicou o delegado Hélio Bressan, em entrevista ao site G1.

O investigador ressaltou que ainda não pode ignorar outras hipóteses. “Não posso descartar também se Nahim tropeçou, caiu, bateu a cabeça e morreu. Ou ainda se ele foi empurrado por alguém”, destacou.

“Queremos entender como ele [testemunha que chamou o socorro] conseguiu ver Nahim caído de onde estava. Se for necessário, iremos ao local fazer uma reprodução simulada [reconstituição] disso”, reforçou Bressan.

Morte de Nahim

Nahim foi encontrado caído perto da escada de casa por um instalador de telefonia, que acionou o socorro. A morte foi confirmada pouco depois pela polícia.

ANÚNCIO

Segundo as informações, a casa do artista estava vazia e não tinha sinais de arrombamento. No local, as equipes abriram o portão e quebraram uma das portas do imóvel para ter acesso ao interior, onde encontraram o cantor caído. Conforme os policiais, o corpo já estava em “rigidez cadavérica”.

Diante das circunstâncias, a delegacia da região foi acionada e encaminhou a Polícia Técnico-Científica ao local, para perícia e análises. O corpo foi levado ao IML e o laudo com as causas da morte deve ser liberado em alguns dias.

O corpo dele foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), na Zona Sul de São Paulo, em uma cerimônia que começou às 20 horas do dia 13 de junho e se estendeu até às 10 horas do dia 14. Ele teria deixado uma série de exigências para a cerimônia, como o caixão ficar na altura do chão para que seus cachorros pudessem vê-lo.

Depois do velório, o corpo seguiu para o sepultamento em Miguelópolis, no interior de São Paulo, que era sua cidade natal.

Vida e carreira

Nahim fez muito sucesso na década de 80, com hits como “Coração de Melão”, “Taka-Taka”, “Dá Seu Coração” e “Bambo Mambo”. Ele se consagrou ao ser o grande vencedor do quadro “Qual É a Música?”, no Programa Silvio Santos, do SBT, no qual passou oito meses invicto.

Ao longo da carreira, gravou mais de 14 discos e teve 86 músicas lançadas. Ele marcava presença frequentemente nos programas de auditório e, em 1994, participou do reality show “Aprendiz Celebridades”, apresentado por Roberto Justus. Já em 2017, ele entrou para o elenco do reality “A Fazenda”, da RecordTV. Em 2020, ele tentou ingressar na carreira política e se candidatou a vereador por São Paulo, mas não foi eleito.

Em 2022, ele integrou o programa “Power Couple 6″, ao lado da então companheira Andreia Andrade. Recentemente, o casal teria se divorciado e Nahim se mudou para Taboão da Serra. As primeiras informações apontam que ele morava sozinho no imóvel.