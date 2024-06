Cantor Nahum deixou lista de exigências a serem cumpridas em seu velório

O cantor Nahim foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), na Zona Sul de São Paulo. Em uma cerimônia que começou às 20 horas da quinta-feira, 13 de junho e se estendeu até às 10 horas de sexta, 14 de junho, fãs, parentes e amigos se despediram do cantor, morto na manhã de ontem após cair da escadaria de sua casa, em Taboão da Serra, Grande São Paulo.

Conforme publicado pelo G1, a ex-esposa do cantor, Andréia de Andrade, ficou incumbida de cumprir uma série de exigências feitas por Nahim para quando ele morresse. Entre elas, o cantor pediu que seu velório fosse repleto de música.

“Ele sempre pedia: ‘O dia que eu morrer, eu quero muita música no meu enterro. Não quero tristeza’. Ele deixou uma lista de exigências, e uma delas foi a música. Caixão no chão, os cachorrinhos em volta dele, sem flores, bermuda branca, camisa do Corinthians e descalço”, revelou Andréia.

Despedida com música e emoção

Durante a despedida ao cantor, os fãs presentes na Assembleia Legislativa de São Paulo cantaram um dos maiores sucessos de Nahim nos anos 80. Munidos de cartazes com mensagens de carinho, eles entoaram “Dá, dá, da, o seu coração” enquanto se despediam do cantor.

O caixão com corpo de Nahim deixou a Alesp por uma rampa e foi levado até um carro que seguirá com o corpo para Miguelópolis, cidade natal do cantor, onde ele será sepultado. A cerimônia de sepultamento estava marcada para as 16h horas de hoje (14).

Nahim, de 71 anos, foi encontrado já sem vida dentro de sua casa, em Taboão da Serra. Segundo informações disponibilizadas pela Polícia Civil, o cantor morreu após sofrer uma queda da escada da residência. Devido às circunstâncias, uma investigação foi instaurada para saber o que motivou a queda de Nahim e qual a causa exata de sua morte. No momento, os policiais trabalham com três hipóteses: causas naturais, acidente ou queda provocada por terceiros.