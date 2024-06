Polícia investiga as causas da queda que matou o cantor Nahim

O cantor Nahim, sucesso nos anos 80, foi encontrado morto em sua casa na última quinta-feira, dia 13 de junho. Conforme publicado pelo G1, apesar da causa da morte ter sido em decorrência de uma queda na escada do imóvel, a polícia segue investigando para saber se a queda foi acidental, causada por um mal súbito ou provocada por terceiros.

Em entrevista, o delegado Helio Bressan, da seccional de Taboão da Serra, informou que as investigações seguem: “Vamos investigar se Nahum teve mal súbito, se tropeçou ou se alguém o jogou da escada”.

Inicialmente, o caso da morte do cantor foi registrado como morte suspeita a esclarecer. Seu corpo foi encontrado sozinho durante a madrugada da quinta-feira, nas proximidades da escada do imóvel. O laudo do IML deve apontar a causa da morte do cantor, mas a principal suspeita é de que ele morreu após a queda da escada.

Entre as hipóteses, a polícia considera a possibilidade de uma morte natural causada por um mal súbito, morte acidental (tropeção seguido de queda e trauma) ou morte provocada em decorrência de algum crime, caracterizando homicídio.

Pedestres acionaram a polícia

Segundo as informações, a casa de Nahim estava vazia e não tinha sinais de arrombamento. O corpo do cantor foi visto do lado de fora da casa por pessoas que passavam pelo local, elas foram responsáveis por acionar a polícia.

No local, as equipes abriram o portão da casa e quebraram uma das portas do imóvel para ter acesso ao interior, onde encontraram o cantor caído. Conforme os policiais, o corpo já estava em “rigidez cadavérica”, a morte foi confirmada pelo médico do SAMU.

Diante das circunstâncias, a delegacia da região foi acionada e encaminhou a Polícia Técnico-Científica ao local, para perícia e análises. O corpo foi levado ao IML e o laudo com as causas da morte deve ser liberado em alguns dias.