Cantor Nahim é encontrado morto dentro de casa na Grande SP; polícia apura caso como morte suspeita

O cantor Nahim Jorge Elias Júnior, de 71 anos, mais conhecido como Nahim, foi encontrado morto na casa em que morava em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, na manhã desta quinta-feira (13). O artista foi encontrado caído por um instalador de telefonia, que acionou o socorro. A morte foi confirmada pouco depois pela polícia.

ANÚNCIO

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso será registrado como morte suspeita, já que as causas do falecimento ainda não foram esclarecidas. Há a suspeita de que ele tenha caído de uma escada, mas os trabalhos periciais ainda estão em andamento.

Nahim era natural de Miguelópolis, no interior de São Paulo, e fez muito sucesso na década de 80, com hits como “Coração de Melão”, “Melô do Tacka-Tacka”, “Dá Seu Coração” e “Bambo Mambo”. Ele se consagrou ao ser o grande vencedor do quadro “Qual É a Música?”, no Programa Silvio Santos, do SBT, no qual passou oito meses invicto.

Ao longo da carreira, gravou mais de 14 discos e teve 86 músicas lançadas. Ele marcava presença frequentemente nos programas de auditório e, em 1994, participou do reality show “Aprendiz Celebridades”, apresentado por Roberto Justus. Já em 2017, ele entrou para o elenco do reality “A Fazenda”, da RecordTV. Em 2020, ele tentou ingressar na carreira política e se candidatou a vereador por São Paulo, mas não foi eleito.

Em 2022, ele integrou o programa “Power Couple 6″, ao lado da então companheira Andreia Andrade. Recentemente, o casal teria se divorciado e Nahim se mudou para Taboão da Serra. As primeiras informações apontam que ele morava sozinho no imóvel.

Ainda não há detalhes sobre o velório e sepultamento do cantor. Há cinco dias, ele postou um vídeo no seu perfil do Instagram convidando o público para um evento em que ele participaria no próximo dia 29, no interior de São Paulo (assista abaixo).