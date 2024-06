VÍDEO: Fazenda de Lúcia Veríssimo é incendiada por invasores em MG; atriz precisou ser socorrida

A fazenda da atriz Lúcia Veríssimo, que fica em Chiador, em Minas Gerais, foi incendiada por invasores no último sábado (15). Em um vídeo publicado no seu perfil no Instagram, ela lamentou o caso, disse que precisou de atendimento médico por causa da inalação da fumaça, assim como um funcionário, e também agradeceu ao Corpo de Bombeiros pela ajuda que recebeu (assista abaixo).

“A minha fazenda tem, 45% dela, é mata, mata virgem, Mata Atlântica, que eu guardo com todo carinho e respeito. Eu tenho muitos lagos que fiz, por conta dos lençóis freáticos, eu tenho um cuidado com o meio ambiente imenso. E eu proíbo de entrarem aqui para caçar, para pescar, mas as pessoas da região têm mania de caçar e pescar”, começou ela.

“Essa madrugada [de sábado] entraram aqui, os cachorros deram em cima, mas eles estavam fumando e quando eles fugiram, jogaram uma guimba de cigarro. E a minha fazenda está ardendo desde o começo da manhã”, explicou a atriz.

Logo depois ela contou que precisou de atendimento médico. “Eu já fui atendida, fiquei no oxigênio, meu esôfago está todo machucado, meu empregado também. Aqui a gente não tem, na cidade, um serviço de Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil é mal aparelhada. Claro que eu fui atendida pelos bombeiros de Juiz de Fora, mas eles levam 3 horas para chegar até aqui”, relatou ela.

Lúcia disse que os socorristas trabalhavam para controlar as chamas, que teve muitos prejuízos, principalmente na área de pastos dos cavalos. “Estamos entrando na seca e eu não sei o que vou fazer para alimentar esses animais. Mas eu estou falando isso para todos se atentarem pela irresponsabilidade das pessoas, pois não só invadem a sua casa, como jogam guimba de cigarro, sabendo o que vai acontecer”, lamentou.

A atriz mostrou imagens do fogo na propriedade, além dela e de um funcionário com oxigênio em uma ambulância. Em entrevista ao site gshow, ela disse que, apesar da gravidade da situação, não vai registrar boletim de ocorrência.

“Isso acontece habitualmente. As pessoas não têm respeito (...) Não (fiz o B.O.), não adianta. Ainda estou viva, tenho que estar feliz por estar viva. Aqui, a situação é grave”, afirmou a artista.

De acordo com Lúcia, sua fazenda possui quatro alqueires e meio de floresta virgem, de Mata Atlântica, o que corresponde, aproximadamente, a 217.8 mil m² de terra. A casa dela fica bem no meio da mata e eles fizeram de tudo para impedir que as chamas destruíssem a residência.

A atriz encerrou o vídeo agradecendo pela ajuda dos bombeiros, ressaltando que eles foram fundamentais para evitar uma tragédia ainda maior.