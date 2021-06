Instituição de ensino oferece vagas de emprego em todo o País; confira

A Kroton, empresa de desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias educacionais, está com vagas de emprego em todo o País, já que a contratação será no modelo home office.

Há oportunidades são para Devops Engineer, Pessoa Engenheira de Software Android, Pessoa Engenheira de Software iOS, Pessoa Engenheira de Software Backend (Java), Pessoa Engenheira de Software Frontend (React), Pessoa Engenheira de Software Fullstack e Tech Lead.

Os contratados atuarão no desenvolvimento de novos produtos digitais e em soluções para melhorar a experiência digital do aluno.

Todas as vagas exigem experiência anterior, conhecimentos técnicos e visão crítica sobre as soluções técnicas.

Os contratados terão uma série de benefícios, dentre eles programa de incentivo à qualidade de vida, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida, bolsas de estudos para graduação e pós-graduação.

Os interessados devem acessar o site e cadastrar o currículo. Boa sorte!

Hostgator

A HostGator está com 26 vagas abertas para analista de testes, engenheiro DevOps, especialista em desenvolvimento backend, pessoa coordenadora de desenvolvimento, pessoa desenvolvedora backend e frontend, executivo de contas, analista de suporte avançado e assistente de suporte.

As oportunidades são para candidatos de todo o País, pois a empresa irá manter o home office por tempo indeterminado.

Cadastre seu currículo aqui.

Supero Tecnologia

A Supero Tecnologia oferece 36 vagas para profissionais de TI em regime de home office. As oportunidades são para desenvolvedores, Scrum Master, analista, assistente, Tech Recruiter Sênior e Head of Customer Success.

Inscrições devem ser feitas por aqui.

Winker

A Winker está com quatro vagas para profissionais em TI, todas para trabalho remoto durante a pandemia. As vagas são para Desenvolvedor(a) pleno(a) ou sênior.

As inscrições devem ser feitas pelo LinkedIn da empresa.

Tera

A Tera está com seis vagas para Desenvolvedor Front-end Pleno, Desenvolvedor Full-stack Sênior, Analista de Recrutamento Pleno, Designer Instrucional Pleno, Customer Experience Júnior, Diretor de Arte Pleno.

A empresa está contratando pessoas de qualquer região.

Se interessou? Faça sua inscrições pelo site.

Um bom currículo é fundamenta para garantir uma primeira boa impressão nos processo seletivos.

Confira abaixo dicas de quais informações não esquecer de incluir para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.