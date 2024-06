Famílias voltam a sair de casa no RS após rio subir 42 centímetros em 1 hora

Enchente no Rio Grande do Sul

Após fortes chuvas voltarem a cair no Rio Grande do Sul neste fim de semana, famílias tiveram que sair de casa em São Sebastião do Caí, região metropolitana de Porto Alegre. O Rio Caí, no entorno da cidade, subiu 42 centímetros em 1 hora, entre 6h e 7h nesta segunda-feira (17).

De acordo com o g1, com informações da prefeitura do município, a cota de inundação é de 10,5 metro, mas chegou em 13,8 na manhã desta segunda. Os 3,3 metros acima do nível normal fez com que o Rio Caí transbordasse.

Famílias começaram a sair das casas

Em entrevista, Zaqueu Dornelles, que trabalha na cidade e está sendo voluntário no resgate, colocou seu barco à disposição para ajudar nas áreas de risco. Ele também está ajudando os moradores a levantar os móveis, no intuito de que a água não suba mais e estrague os objetos.

“Não é fácil. A gente já está até acostumado, já é normal isso acontecer, mas não é fácil”, comenta Dornelles.

Chuvas devem se manter até quinta-feira (20)

De acordo com a meteorologia, as chuvas no Rio Grande do Sul tendem a permanecer até quinta-feira (20). O alerta do Inmet para as tempestades se mantém até às 23h59 desta segunda e abrangeIjuí, Caxias do Sul, Passo Fundo e Erechim.

Com as fortes chuvas, as bacias dos rios que desaguam no Guaíba (Uruguai, Jacuí, Taquari, Sinos, Gravataí e Caí) podem fazer com que a água suba nos próximos dias, segundo a MetSul.

Contudo, mesmo com os temporais, os níveis recordes alcançados em maio não devem se repetir.

Microexplosão atinge município gaúcho de São Luiz Gonzaga

O fenômeno que atingiu o município de São Luiz Gonzaga, na região das Missões, no noroeste do Rio Grande do Sul, por volta de 22h30 de sábado (15), foi classificado pela Sala de Situação da Defesa Civil do estado, que acompanha os efeitos das enchentes, como “microexplosão”. O fenômeno é decorrente de intensa instabilidade associada a uma frente fria estacionária, juntamente com o fluxo de umidade do norte do país”.

Segundo a Defesa Civil, uma pessoa ficou ferida. “Foi registrado que uma pessoa se feriu enquanto tentava colocar lonas em sua residência, mas não há maiores informações a respeito da condição atual, no momento”.

No início da madrugada de hoje, uma equipe do órgão foi para lá apoiar a administração da cidade, conhecida como capital estadual da Música Missioneira e capital gaúcha do arroz carreteiro.

“De acordo com levantamento da prefeitura, cerca de 1.200 residências, quatro escolas, dois postos de saúde, o prédio da Secretaria municipal de Saúde, o Museu Arqueológico e diversos estabelecimentos comerciais foram destelhados por ventos fortes e queda de granizo”, informou, em nota, a Defesa Civil.

O ministro extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, disse que conversou com o prefeito de São Luiz Gonzaga, Sidney Brondani, e com a vereadora Ana Barros para informar que acompanha desde cedo o temporal que ocorreu na cidade, onde cerca de 15 mil pessoas foram atingidas

Pimenta acrescentou que a situação merece toda a atenção e acompanhamento neste momento difícil em que vive o estado.

“Já estou com uma cópia do decreto de emergência e fiz contato com a Defesa Civil Nacional. O governo do presidente Lula, como sempre, estará presente, dando apoio a São Luiz Gonzaga. Eu, particularmente, como ministro de Apoio à Reconstrução, estou totalmente à disposição e presente para ajudar em tudo que for necessário a São Luiz Gonzaga neste momento”, disse por meio de áudio.