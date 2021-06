Instituto Butantan estuda criação de uma vacina única contra a gripe e a covid-19

O Instituto Butantan está estudando a possibilidade de criar uma vacina única contra a gripe e a covid-19. O objetivo é facilitar a imunização da população e reduzir custos logísticos.

O novo imunizante está em fase de prova de conceito, e os primeiros resultados devem sair em alguns meses. No entanto, ainda não é possível precisar quando o imunizante estaria disponível para os ensaios clínicos.

A principal vantagem de ter um imunizante único para as duas doenças é a otimização das campanhas de vacinação. Além disso, o gasto do PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde, para que as vacinas cheguem à população seria reduzido.

Vacinas combinadas já existem há muito tempo, mas até agora nenhuma delas envolve a imunização contra o SARS-CoV-2.