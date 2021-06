Lotofácil sorteia prêmio de R$ 1,5 milhão; confira os números desta sexta-feira

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta sexta-feira (dia 25) a Lotofácil, com prêmio estimado no valor de R$ 1,5 milhão. Leva a quantia quem acertar os 15 números do concurso 2265.

Veja aqui:

02 – 04 – 05 – 07 – 09

10 – 12 – 13 – 14 – 15

16 – 18 – 19 – 20 – 22

Dois apostadores, um da cidade do Rio de Janeiro e outro de Teresina, no Piauí, dividiram o prêmio principal da Lotofácil da última quinta-feira (dia 24). Cada um deles levou para casa um prêmio de R$ 567.662,48.

Leia também:

Rede de postos de combustíveis abre vagas de emprego em todo o País; confira

Lote com 3 milhões de doses da vacina da Janssen chega ao Brasil

Máxima no fim de semana chega aos 27ºC em São Paulo, diz previsão

Preso homem que manteve idosa refém para roubá-la em Santo André

Outros 313 apostadores acertaram 14 dezenas e também foram premiados com R$ 1.086,49.

A loteria pagou ainda R$ 25 para 8.078 apostas que acertaram apenas 13 números no sorteio do concurso 2264.

Clique aqui para ver os números sorteados da Lotofácil desta quinta-feira.

Lotomania

A Lotomania, concurso 2190, sorteou nesta noite prêmio avaliado em R$ 3 milhões. Ganha quem adivinhar as 20 dezenas a seguir.

Confira:

09 – 20 – 25 – 34 – 35

37 – 40 – 42 – 47 – 51

59 – 62 – 63 – 65 – 68

80 – 81 – 82 – 98 – 91

Na última terça-feira (dia 22), ninguém acertou a faixa principal da Lotomania e, por isso, o prêmio acumulou.

Duas pessoas, porém, “bateram na trave”, adivinhando 19 pontos. Cada uma delas levou R$ 124.015,71 para casa.

Quem fez 18 acertos – caso de 68 apostadores – recebeu R$ 2.279,70.

Relembre aqui as dezenas da Lotomania de terça-feira.

Super Sete

Metro World News

Mais cedo, às 15h, a Caixa Econômica Federal sorteou o concurso 109 da Super Sete.

Os números foram:

0 – 1 – 8 – 1 – 6 – 4 – 0

Um felizardo levou, sozinho, o prêmio principal: exatos R$ 3.195.629,79. A aposta foi feita em Goiânia (GO).

Outras 10 pessoas fizeram seis pontos e receberam R$ 4.169,55

Oitenta e nove apostas, por sua vez, marcaram cinco dos sete númeres sorteados e ganharam R$ 669,26.

Quina de São João

Apostadores que pretendem tentar a sorte na Quina de São João devem correr. As apostas se encerram neste sábado (dia 26), às 19h. O sorteio ocorre em seguida, às 20h. O prêmio está estimado em nada menos do R$ 200 milhões. Já pensou?

O preço da aposta para concorrer ao sorteio milionário da Quina de São João é o mesmo que qualquer aposta da Quina, R$ 2.

Ao contrário das demais loterias, o prêmio da Quina de São João não acumula. Se nenhum apostador acertar as cinco dezenas, o prêmio vai para quem acertar a quadra, e assim por diante.

Como funcionam os sorteios da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.