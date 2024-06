Saiba quem é o dono de bar de rock morto com canivete ao defender funcionária de assédio, em SP

Carlos Monteiro, de 58 anos, foi ferido com golpes de canivete na frente do próprio bar e não resistiu, na Zona Sul de SP

O empresário Carlos dos Santos Monteiro, de 58 anos, mais conhecido como Nenê, que era proprietário do Malta Rock Bar, na Saúde, na Zona Sul de São Paulo, morreu após ser ferido com golpes de canivete. De acordo com o boletim de ocorrência, ele expulsou Diego de Almeida Pereira, de 34 anos, depois que ele assediou uma funcionária, e já do lado de fora, acabou sendo atacado e não resistiu.

O caso aconteceu na noite de sábado (15). Conforme a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), testemunhas contaram que Diego importunou a mulher sexualmente e Carlos o colocou para fora. Quando eles já estavam na rua, o homem feriu a vítima, que morreu ainda no local.

O agressor apresentava sinais de embriaguez e foi contido por testemunhas até a chegada da Polícia Militar, que o prendeu em flagrante. O canivete que ele portava foi apreendido e encaminhado para perícia. O caso foi registrado como homicídio qualificado por emboscada no 16º Distrito Policial da Vila Clementino.

Ao ser interrogado, Diego, que já tinha antecedentes por roubo e cumpria pena em liberdade, permaneceu em silêncio. Ele passou por audiência de custódia no domingo (16), quando a Justiça converteu a prisão em preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Já o corpo de Carlos será sepultado na manhã desta segunda-feira (17), no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, também na Zona Sul da capital.

Luto

O Malta Rock Bar publicou uma nota nas redes sociais lamentando a morte do empresário. “Para sempre em nossos corações, você jamais será esquecido. Descanse em paz, Nenê”, dizia o texto.

Amigos e frequentadores do bar, fundado em 2021, lamentaram a morte do empresário. “Nenê era um cara incrível, sempre gentil e atencioso. Um grande rockeiro e torcedor da Lusa. Que forma banal e cruel de se tirar a vida de um trabalhador dentro do seu bar, que ele tanto amava”, escreveu um seguidor do perfil do bar no Instagram.

“Você foi uma pessoa especial e o seu legado ficará pra sempre, não esqueceremos do seu amor pelo Rock and Roll e do som da sua batera!”, escreveu outro.