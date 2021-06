Jogou na Lotofácil? Confira os números sorteados nesta quinta-feira

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta-feira (dia 24) o concurso 2264 da Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Confira os números da sorte:

02 – 03 – 04 – 05 – 06

08 – 09 – 10 – 12 – 14

15 – 16 – 17 – 18 – 19

No último sorteio da Lotofácil, na última quarta-feira (dia 23), cinco pessoas dividiram o prêmio principal e cada uma levou para casa R$ 287.642,00.

As apostas vencedoras foram feitas em São Luís, no Maranhão, Paulista, em Pernambuco, Natal, no Rio Grande do Norte, Passo Fundo e São Leopoldo, ambas cidades do Rio Grande do Sul.

Além dos cinco felizardos, 367 apostas acertaram 14 números e cada uma ganhou R$ 1.173,84.

Outras 9.499 pessoas marcaram 13 pontos e receberam R$ 25.

Dupla Sena

Hoje rolou ainda sorteio da Dupla Sena, concurso 2239. O valor sorteado foi de R$ 7 milhões.

Veja os resultados:

1º sorteio: 07 – 10 – 17 – 24 – 35 – 37

2º sorteio: 02 – 07 – 23 – 24 – 36 – 37

Na última terça-feira (dia 22), ninguém adivinhou as faixas principais de ambos os sorteios e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Contudo, no primeiro, 29 pessoas acertaram a quina (cinco pontos) e receberam R$ 4.047,21. Quem marcou a quadra (quatro pontos) levou R$ 99,35 – caso de 1.350 pessoas.

Já o segundo sorteio pagou R$ 3.018,06 a quem fez cinco pontos (35 apostas) e R$ 83,15 a quem fez quatro (1.613 apostas).

Quina de São João

Os sorteios diários da Quina só retornam no sábado (dia 26), com a Quina de São João, que promete pagar ao apostador que acertar as cinco dezenas um prêmio de nada menos do que R$ 190 milhões.

O preço da aposta na Quina de São João é o mesmo que qualquer aposta normal, R$ 2. As lotéricas estarão recebendo os palpites até 19h do dia 26.

O último sorteio regular na Quina ocorreu dia 14. Ninguém acertou as cinco dezenas, mas a loteria pagou R$ 5.397,25 para 174 apostas que fizeram a quadra (quatro pontos).

Apostadores que acertaram o terno (três pontos) também também foram premiadas com R$ 119,20 – um total de 1.847 pessoas.

Viu a Mega-Sena?

Metro World News

Um apostador da cidade de São Paulo angariou nada menos do que R$ 2,78 milhões do sorteio de ontem da Mega-Sena.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o sortudo apostou um volante com oito números um uma casa lotérica de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo.

O sorteio teve ainda 47 apostas que passaram bem perto do prêmio principal. Eles acertaram a quina e cada um ganhou R$ 32.152,36.

A Mega-Sena contou também com 2.151 apostadores que fizeram a quadra no sorteio desta quarta-feira e também foram premiados com R$ 1.003,62 cada.

Como funcionam os sorteios da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.