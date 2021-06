Rede de postos de combustíveis abre vagas de emprego em todo o País; confira

A Ale Combustíveis está com vagas de emprego abertas para diversas regiões do País.

A empresa está com oportunidades para coordenador de estratégia e analista de marketing e comunicação, ambos para São Paulo

As posições de chefe de operações, Sinop (MT), analista de planejamento e coordenado de investimentos são para Belo Horizonte (Minas Gerais).

Analista de dados sênior, por sua vez, podem concorrer para atuar São Paulo ou Natal (Rio Grande do Norte).

Já o cargo de consultor de varejo e qualidade é requisitado para Goiânia (Goiás).

A empresa oferece ainda vagas de consultor de negócios em quatro cidades: Rondonópolis (Mato Grosso), São Luís (Maranhão), Candeias (Bahia) e Teresina (Piauí).

Os interessados em concorrer a uma das vagas podem se inscrever pelo site, onde o também encontram mais informações a respeito do processo seletivo. Boa sorte!

Mais vagas

Goomer

A Goomer abriu 25 vagas de emprego para desenvolvedores, engenheiro e analista de dados, engenheiro de sistemas, gerente de produto, UX, analista de pricing, entre outras.

Os interessados podem realizar suas inscrições pelo link.

Keeggo

A Keeggo está com 100 vagas abertas, entre elas Analistas de Testes, Automatizadores e Desenvolvedores.

Há posições presenciais, híbridas e remotas para profissionais que residem fora do eixo São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Inscrições devem ser pelo link.

Knewin

A Knewin tem 37 vagas nas áreas Comercial, Customer Success, Financeiro, Inteligência, Jurídico, M&A, Marketing, Operações, Recursos Humanos, Suporte, Tecnologia.

Deseja se candidatar? Cliquei aqui.

Infracommerce

A Infracommerce oferece vagas nas áreas de atuação de Projetos, Marketing, Financeiro, Tecnologia e Customer Success, nas posições de Analista de E-Commerce, Analista de Controladoria, Product Owner, Desenvolvedor Front End e Tech Lead.

Para se candidatar, acesse o link.

Como montar um currículo atrativo

Pixabay

Um bom currículo abre portas. É ele quem, em um primeiro momento, diferencia um candidato dos demais. Por essa razão, é preciso caprichar em sua elaboração, destacando pontos estratégicos.

Confira abaixo dicas de quais informações não esquecer de incluir para chamar a atenção dos recrutadores e garantir uma primeira entrevista:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.