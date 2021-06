Preso homem que manteve idosa refém para roubá-la em Santo André

A PM (Polícia Militar) prendeu na última quinta-feira (dia 24) um jovem de 22 anos que roubou uma idosa, de 63, e a manteve em cárcere. O crime aconteceu no bairro Jardim Alzira Franco, na cidade de Santo André, na Grande São Paulo.

Durante a madrugada, o suspeitou entrou no quintal da vítima escalando o muro, de aproximadamente 2 metros de altura, e acessou a residência através da janela de um dos quartos, que se estava entreaberta.

Em seguida, ele anunciou o assalto, amarrou as mãos da senhora com um fio de celular e, sob ameaça, a obrigou entregar seus carões bancários com senhas. Ele fugiu levando alguns objetos de valor.

A mulher conseguiu se desvencilhar e pediu ajuda para alguns vizinhos, que acionaram a polícia. Uma equipe do 10º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano conseguiu localizar o suspeito nas imediações.

O homem admitiu envolvimento no crime, chegou a oferecer aos agentes a quantia de R$ 3 mil para sua liberação, mas acabou sendo levado ao 2º Distrito Policial da cidade.

Na delegacia, ele foi reconhecido pela vítima e, além de indiciado por roubo, responderá por corrupção ativa.