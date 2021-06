Lotofácil pode pagar R$ 1,5 milhão nesta terça-feira; veja os números sorteados

A Lotofácil, concurso 2262, pode pagar R$ 1,5 milhão ao apostador que acertar as 15 sorteadas na noite desta terça-feira (dia 22) pela Caixa Econômica Federal.

Veja o resultado:

02 – 03 – 04 – 06 – 07

08 – 09 – 10 – 11 – 19

20 – 21 – 22 – 24 – 25

Dois apostadores, um deles de Magé, no interior do Rio de Janeiro, e um segundo que fez sua aposta pelo canal eletrônico da Caixa, levaram o prêmio da Lotofácil de ontem. Cada um deles recebeu exatos R$ 652.956,94.

Outras 342 apostas acertaram 14 números e ganharam prêmios individuais de R$ 1.143,77.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 11.776 apostas que acertaram apenas 13 das 15 dezenas sorteadas.

Lotomania

Reprodução

Já a Lotomania, concurso 2189, sorteou hoje prêmio estimado em R$ 2,3 milhões. Para levar a bolada, o jogador deve acertar as 20 dezenas.

Confira:

07 – 16 – 33 – 34 – 38

43 – 44 – 54 – 55 – 59

67 – 74 – 78 – 79 – 81

91 – 95 – 96 – 97 – 98

O último sorteio da Lotomania foi realizado na sexta-feira passada (dia 18), quando ninguém levou o prêmio principal.

Nove apostas, entretanto, acertaram 19 números e cada uma delas ganhou R$ 28.609,21.

Outras 68 pessoas fizeram 18 acertar e receberam R$ 2.366,57.

Dupla Sena

Se você jogou da Dupla Sena, também chegou a hora de conferir. O concurso 2238 conta com prêmio acumulado em R$ 6,6 milhões.

Veja quais foram os números da sorte:

1º sorteio: 04 – 19 – 20 – 22 – 41 – 50

2º sorteio: 18 – 27 – 33 – 46 – 47 – 49

No último sábado (dia 19), ninguém acertou as faixas principais de ambos os sorteios.

Apesar disso, 25 pessoas marcaram cinco pontos no primeiro sorteio e receberam R$ 4.398,35. Outras 1.469 apostas ganharam R$ 85,54 por terem acertado quatro pontos.

Já no segundo, 13 pessoas ganharam R$ 7.612,53 pelo acerto de cinco dezenas e 1.303 apostas receberam R$ 96,44 por terem adivinhado quatro dos seis números.

Quina de São João

Os sorteios diários da Quina só retornam no dia 26, com a Quina de São João, que promete pagar ao apostador que acertar as cinco dezenas um prêmio de nada menos do que R$ 190 milhões.

O preço da aposta na Quina de São João é o mesmo que qualquer aposta normal, R$ 2. As lotéricas estarão recebendo os palpites até 19h do dia 26.

O último sorteio regular na Quina ocorreu dia 14. Ninguém acertou as cinco dezenas, mas a loteria pagou R$ 5.397,25 para 174 apostas que fizeram a quadra (quatro pontos).

Apostadores que acertaram o terno (três pontos) também também foram premiadas com R$ 119,20 – um total de 1.847 pessoas.

Você sabe como funcionam os sorteios?

Reprodução/ Google

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.