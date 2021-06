O Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) da Prefeitura de São Paulo anunciou inscrições até quarta-feira (dia 23) para processo seletivo para 855 vagas de emprego.

A maioria das oportunidades é direcionada aos setores da construção civil e da indústria, mas os candidatos também encontram postos em serviços e no comércio com salários que chegam a R$ 3.947.

Na construção civil são 330 vagas para a Zona Oeste da Capital. Para 10 vagas é preciso ter Ensino Médio completo e curso em topografia.

Já encanadores encontram 20 vagas, sendo necessária experiência na atividade e comprovação de curso na área, além de ter finalizado o Ensino Fundamental.

Estão abertas ainda 10 vagas para motoristas com carteira da habilitação na categoria D. Já operadores de retroescavadeira, também habilitados, encontram 20 postos. Para ambas atividades será necessário ter os ensinos Fundamental e Médio completos.

O processo seletivo ainda contempla vagas como pintor, soldador, frentista de túnel, gredista, lubrificador mecânico, entre outras.

Para participar, o interessado deve realizar a inscrição on-line até quarta-feira, às 18h, no site.

Também há vagas para estágio

A seleção conta com diversas oportunidades para jovens. São, por exemplo, 60 vagas de estágio para operador de cobrança. O cargo exige que os candidatos estejam cursando o 1º ou 2º ano do Ensino Médio e que possuam conhecimentos básicos de informática.

Há também 50 vagas permanentes para recuperador de crédito. Para concorrer não é necessário ter experiência na área, mas é preciso Ensino Médio completo.

PCD e mulheres

O Cate também oferece vagas para PCD (pessoas com deficiência). Essa semana, estão disponíveis cinco vagas para auxiliar administrativo aprendiz com Ensino Médio completo e sem experiência prévia.

Já as mulheres encontram 100 postos voltados exclusivamente a elas na indústria em atividades como almoxarife, ajudante de produção, eletricista, engenheira de produção, técnica em qualidade, técnica em segurança de trabalho, entre outras. Para alguns cargos é necessário comprovação do Ensino Técnico ou Superior. As selecionadas irão trabalhar na Zona Norte da cidade, em turnos com carga de oito horas diárias.

Sabe montar um currículo? A gente te ajuda!

Pixabay

Um bom currículo abre portas sempre. É ele quem, em um primeiro momento, diferencia um candidato dos demais. Por essa razão, é preciso caprichar em sua elaboração, destacando pontos estratégicos.

Confira abaixo dicas de quais informações não esquecer de incluir para chamar a atenção dos recrutadores e garantir uma primeira entrevista:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.