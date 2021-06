Confira o sorteio da Lotofácil desta segunda-feira

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta segunda-feira (dia 21) o concurso 2261 da Lotofácil. Quem acertar as 15 dezenas leva para casa R$ 1,5 milhão.

Veja a sequência da sorte:

01 – 03 – 04 – 07 – 06

08 – 09 – 12 – 13 – 17

18 – 22 – 23 – 24 – 25

No sorteio do último sábado (dia 19) da Lotofácil, cinco apostadores dividiram o prêmio principal e cada um deles angariou R$ 1.276.104,49.

Leia também:

Rede atacadista abre vagas de emprego em São Paulo e região

Avião com 1,5 milhão de doses da Janssen chega amanhã, diz ministro

Frio continua em São Paulo nesta terça; mínima será de 14ºC, diz previsão ​

Transportes metropolitanos de São Paulo recebem oito pontos de vacinação a partir de quarta-feira

As apostas vencedoras eram das cidades de Mucuge, na Bahia, Fortaleza, no Ceará, Uruaçu, em Goiás, Osasco, e Capital, em São Paulo.

Além dos cinco sortudos, a loteria pagou ainda prêmios para apostadores que acertaram 14 dezenas. Ao todo, foram 571 apostas que levaram R$ 1.249,04.

Já quem fez 13 pontos – 16.713 apostas – recebeu R$ 25.

Clique aqui para ver os números sorteados na Lotofácil do último sábado.

Não foi dessa vez? Tente de novo

Se a sorte não estava com você nesta noite, não desanime. A Lotofácil corre de segunda a sábado, o que significa que é possível tentar outra vez amanhã mesmo.

Os palpites podem ser feitos até as19h nas agências lotéricas ou pelo canal eletrônico Loterias Caixa.

A aposta simples custa R$ 2,50, mas o jogador, se quiser, pode optar por preencher até 20 números no volante, aumentando muito as chances de levar o dinheiro para casa. Lembre-se, porém, que o preço da aposta sobe consideravelmente neste caso – de R$ 2,50 para até R$ 38.760.

Mais cedo teve Super Sete

O sorteio da Super Sete, concurso 107, rolou mais cedo, por volta das 15h.

Veja o resultado aqui:

3 – 9 – 8 – 8 – 5 – 5 – 4

Não houve acertos da faixa principal e, por isso, o prêmio acumulou em R$ 3,1 milhões para a próxima quarta-feira (dia 23).

Contudo, duas pessoas adivinharam seis pontos e vão ganhar exatos R$ 22.677,20 cada.

Quem acertou cinco números vai receber R$ 1.117,10, caso de 58 apostadores.

Quina de São João

Os sorteios diários da Quina só retornam no dia 26, com a Quina de São João, que promete pagar ao apostador que acertar as cinco dezenas um prêmio de nada menos do que R$ 190 milhões.

O preço da aposta na Quina de São João é o mesmo que qualquer aposta normal, R$ 2. As lotéricas estarão recebendo os palpites até 19h do dia 26.

O último sorteio regular na Quina ocorreu na segunda-feira passada (dia 14). Ninguém acertou as cinco dezenas, mas a loteria pagou R$ 5.397,25 para 174 apostas que fizeram a quadra (quatro pontos).

Apostadores que acertaram o terno (três pontos) também também foram premiadas com R$ 119,20 – um total de 1.847 pessoas.

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.